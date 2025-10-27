Ход торгов. Падение усилилось

Главное

• Рынок акций на старте основной сессии обновил дно 2025 г., опустившись на минимумы с 20 декабря прошлого года. Во второй половине сессии темпы падения увеличились.

• Все представители Индекса МосБиржи торгуются в красной зоне. В аутсайдерах — Роснефть, ЛУКОЙЛ, Норникель и Татнефть.

• Индекс гособлигаций RGBI снижается и впервые с 16 октября ушел ниже 114 п.

• Рубль продолжает укрепляться: пара CNY/RUB опустилась до 11,08 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 79,4.

• Нефть держится в районе $66 за баррель марки Brent.

• Лидеры: Башнефть-ао (+1%).

• Аутсайдеры: Циан (-6,1%), ПИК (-5,9%), Татнефть-ао (-5,9%).

В деталях

К 17:00 МСК Индекс МосБиржи теряет 3,1% и торгуется на отметке 2465 п.

Рынок акций начал неделю в ощутимом минусе. Индекс МосБиржи с утра обновил дно 2025 г., опустившись на минимумы с 20 декабря прошлого года. Во второй половине дня темпы падения выросли.

Индекс гособлигаций RGBI перешел к снижению после небольшого отскока в пятницу. Бенчмарк впервые с 16 октября ушел ниже 114 п.

Российский рынок остается под давлением геополитического и монетарного факторов. Банк России в пятницу снизил ставку до 16,5%, но вместе с этим повысил прогноз по ее диапазону на 2026 г. до 13–15% — теперь участники торгов ждут более медленных темпов снижения ставки в следующем году. Кроме того, смена риторики президента США в отношении РФ и введение ограничительных мер против Роснефти и ЛУКОЙЛа увеличили риски усиления санкционного давления.

Не добавляет сегодня оптимизма динамика на сырьевом и валютном рынках: рубль укрепляется, а котировки нефти зависли вблизи $66, цены на золото, платину и палладий снижаются.

Бумаги ЛУКОЙЛа и Роснефти среди абсолютных аутсайдеров рынка. На прошлой неделе обе компании попали под ограничительные меры США. ЛУКОЙЛ в связи с этим событием перенес заседание совета директоров, на котором планировалось рассмотреть вопрос промежуточных дивидендов.

Переговорщики от США и Китая заявили, что пришли к согласию по ряду спорных вопросов, и это позволит Трампу и Си Цзиньпину одобрить торговую сделку в конце этой недели. Ранее среди требований Вашингтона был отказ Пекина от покупки российской нефти.

Акции Сбера сегодня в минусе, но сильнее рынка. Завтра банк отчитается за III квартал по МСФО. Ожидаем довольно сильную динамику чистых процентных доходов и ослабление давления со стороны резервов под кредитные убытки. Особое внимание в отчетности стоит обратить на стоимость риска в более детальной разбивке по кредитам, динамику чистых комиссионных доходов и финансовый результат от небанковской деятельности. Подробнее с нашим прогнозом можно ознакомиться здесь.

Бумаги Татнефти несут ощутимые потери. Компания отчиталась по РСБУ за 9 месяцев 2025 г. Чистая прибыль снизилась на 39% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 104,6 млрд руб. Чистая прибыль компании за III квартал составила 37,84 млрд руб. и казалась выше показателя за II квартал (29,5 млрд руб.) и немного превзошла результат I квартала 2025 г. (37,3 млрд руб.). Рост прибыли в III квартале связываем с увеличением цен на нефть марки Urals (+5%) и объема нефтедобычи в РФ (+2%).

Исходя из коэффициента выплаты 50% прибыли, дивиденд за III квартал должен составить 8,1 руб. на каждый тип акций. Текущая дивидендная доходность по обычке — 1,5%, по префам — 1,6%.

Бумаги Полюса также оказались в числе аутсайдеров рынка. Давление оказывает коррекция на рынке золота — цены на базовый металл опустились в район $4000. В то же время по итогам недели, которая завершилась 22 октября, чистые притоки инвестиций в мировые золотые ETF составили $8,7 млрд, что вдвое выше уровня предыдущей недели.

Консенсус мировых инвестиционных банков считает, что коррекция в золоте — это временное явление, и глобально сохраняется тенденция на рост стоимости желтого металла.

Акции Полюса в зоне перепроданности и тестируют важную опору на 200-дневной скользящей средней — 1995 руб. Отчасти поддержку могут оказать ожидания дивидендных выплат за III квартал 2025 г. Совет директоров по этому вопросу состоится 5 ноября. Мы ждем дивидендов в размере 40–45 руб. на акцию.

Акции ИКС 5 в минусе. Компания сегодня отчиталась за III квартал 2025 г. В целом результаты по ключевым метрикам вышли на уровне ожиданий, а низкий чистый долг позволит компании заплатить промежуточные дивиденды за 2025 г. до конца года с высокой дивидендной доходностью. Ждем выплат в размере 300 руб. на акцию.

