Итоги торгов. Парадоксальное уныние

• Российские акции находятся в изрядно затянувшейся медвежьей фазе.

• Рубль вновь резко укрепляется.

• Котировки ОФЗ с самого утра сигнализировали о возможном снижении ставки.

• Лидеры: ЭсЭфАй (+6,06%), ВУШ (+1,80%), ЦИАН (+1,46%).

• Аутсайдеры: АФК Система (-6,42%), Мечел-ап (-3,49%), Мечел-ао (-3,16%).

Российский рынок акций остается в зоне медведей — игнорирует позитив и слишком плаксиво проливается на любом негативе. Даже весьма неожиданное снижение ключевой ставки не смогло развеять тучи пессимизма. Проигнорировал рынок и сообщение о встрече главы РПФИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Она запланирована на субботу, 25 октября. Вероятно, рынку требуются более весомые и надежные поводы для восстановления. Фактор пятницы тоже не способствует покупательской активности. Смешанные чувства мог вызвать и прогноз Банка России по ставке на следующий год — прогнозный диапазон был повышен с 12—13% до 13–15%.

На столе у регулятора сегодня было три варианта — оставить ставку на уровне 17%, снизить ее до 16% или до 16,5%. Сторонники снижения до 16% апеллировали к тому, что охлаждение спроса и дальше продолжит тормозить инфляцию. Сторонники 17-й ставки сигнализировали о том, что замедление инфляции еще не приняло устойчивого характера, а масштаб влияния разовых инфляционных факторов (рост цен на топливо, повышение налогов) пока не совсем понятен. Вероятно, поэтому было принято срединное решение, удовлетворяющее и «голубей», и «ястребов».

Условия фондирования в экономике по-прежнему жесткие, но при этом ЦБ остался в рамках траектории смягчения политики, пусть и более медленного. Также имеется небольшой люфт (0,5%) для снижения на декабрьском заседании.

Индекс МосБиржи на этой неделе протестировал снизу зону предыдущей поддержки — 2700–2760 п. Теперь она выступает сопротивлением. Закрепиться здесь бенчмарк не смог и под давлением геополитического негатива опустился обратно в блок 2520–2560 п. Идти еще глубже вниз особых поводов нет, поэтому более вероятным видится сценарий восстановления рынка. Ключевыми сопротивлениями на пути роста сейчас выступают уровни 2607 п. и 2688–2690 п.

Основную сессию бенчмарк завершает на отметке 2543,93 п. (-1,04%).

Объем торгов акциями на основной сессии — 82,9 млрд руб. (+20% к объему вчерашнего дня).

Среди тяжеловесов индекса слабее всего выглядит ЛУКОЙЛ — бумага опустилась ниже предыдущего минимума. Устойчивость проявляют Сбер и Газпром — в какой-то мере их динамика могла быть поддержана перетоком интереса из нефтяных фишек, которые сейчас находятся под давлением санкций и рыночной конъюктуры (слабая нефть при крепком рубле).

Полюс 5 ноября планирует провести заседание совета директоров. В повестке есть вопрос о дивидендах.

ЭсЭфАй сегодня в лидерах роста. Совет директоров холдинга принял решение о реализации 1,43% размещенных акций общества, находящихся в его распоряжении, частному акционеру по цене не ниже их рыночной стоимости. Также совет директоров принял к сведению предложение менеджмента погасить оставшиеся казначейские акции холдинга (3,21% от уставного капитала) и в ближайшее время рассмотрит вопрос о созыве общего собрания акционеров с предложением уменьшить уставной капитал компании на величину оставшихся казначейских акций.

Селигдар объявил операционные результаты за 9 месяцев 2025.

ВТБ представил финансовые результаты за август и за 9 месяцев 2025 г. по МСФО.

Индекс гособлигаций RGBI утром прибавлял 0,6%, однако к концу дня растерял часть энтузиазма. За событиями долгового рынка следите в специальной рубрике.

Рубль ускорил укрепление. Валютные пары все еще находятся под давлением жестких денежно-кредитных условий. В технической картине биржевой пары CNY/RUB просматриваются блок сопротивления на 11,51 руб., который цена не смогла пройти на этой неделе, и блок поддержки 10,8–10,96 руб.

Нефть продолжает восстановление на фоне усиления санкций США и ЕС в отношении российской энергетики и энергетической инфраструктуры. Подробнее в специальном материале.

Индекс S&P 500 обновляет максимум — торгуется на уровне 6804 (+0,99%).

