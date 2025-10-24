Цена нефти и газа. Разворот вниз близко

Нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг закрылись на уровне +2,5%. Цены на нефть выросли после усиления санкций США и ЕС в отношении российской энергетики и энергетической инфраструктуры.

4-часовая структура выполнила еще рывок к отметке 66,2–66,4. Максимум установлен на отметке 66,36. Если цена пробьет 66,36, то возможен поход к следующей цели 66,8. Однако риски продолжения роста с текущих уровней максимальные.

Долгосрочная картина: Сформировалось дно на отметке 60,07. Первый триггер для окончания роста и разворота вниз — слом отметки 65,41.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для европейского эталона марки Brent (BRN).

Новостной фон

• Минфин США вводит санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) накладывает дополнительные санкции в отношении нескольких российских организаций, сообщается на сайте американского Минфина. Банк UBS прогнозирует, что цены на нефть марки Brent останутся в диапазоне $60–70 за баррель. Предыдущие санкции практически не повлияли на объемы российского экспорта, поскольку нефть продолжала поступать по альтернативным каналам, считают эксперты UBS.

• Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций. Основные меры включают запреты на импорт СПГ с 2027 г. и перестрахование подержанных российских судов и самолетов, ограничения на операции с пятью российскими банками, а также в отношении 117 судов «теневого флота».

• Рост цен нефти продолжился в среду после публикации еженедельного отчета EIA о запасах. Данные показали снижение на 0,961 млн баррелей (ожидалось +2,2 млн баррелей).

• США пополнит стратегический нефтяной резерв (SPR). Министерство энергетики планирует закупить 1 млн баррелей для SPR с поставкой в декабре и январе, пользуясь периодом низких цен. Резервы заполнены на 60% и составляют 408 млн баррелей.

• Дополнительную поддержку ценам оказало ослабление торговой напряженности между США и Китаем после заявления президента Трампа, что он ожидает «действительно выгодной торговой сделки». Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином назначена в конце месяца в Южной Корее.

• Снижение мировых запасов сырой нефти в танкерах благоприятно сказывается на ценах. В понедельник компания Vortexa сообщила, что нефть, хранящаяся в танкерах, простоявших без движения не менее семи дней, подешевела на 12% г/г, до 78,44 млн баррелей, за неделю, закончившуюся 1 октября.

• По информации Reuters, Дональд Трамп усиливает давление на Индию по сокращению закупок российской нефти. Индия, вероятно, уступит США в рамках широкой торговой сделки. Вашингтон уже ввел 25-процентные пошлины на импорт индийских товаров в ответ на закупки Нью-Дели нефти из РФ. Некоторые индийские НПЗ готовятся сократить импорт российской нефти, но не раньше декабря.

• ОПЕК указывает на сокращение дефицита предложения нефти в 2026 г. из-за увеличения добычи ОПЕК+. В ежемесячном отчете картель сохранил прогнозы роста мирового спроса на нефть на 1,3 млн б/с в этом году. В сентябре ОПЕК+ нарастила добычу сырой нефти на 630 тыс. б/с, до 43,05 млн б/с — соответствует ранее принятому решению об увеличении квот на добычу. Ожидаемый спрос на нефть ОПЕК+ в 2026 г. составит в среднем 43,1 млн б/с. Мировой рынок столкнется с дефицитом в 50 тыс. б/с, если страны ОПЕК+ продолжат добывать нефть сентябрьскими темпами, согласно расчетам Reuters. В прошлом месяце ожидалось, что дефицит составит 700 тыс. б/с в 2026 г., если ОПЕК+ продолжит добычу на уровне августа.

• По данным международного энергетического агентства (IEA), на мировом рынке нефти ожидается рост профицита в связи с повышением ставок ОПЕК+. МЭА ожидает рост мирового предложения на 3 млн б/с в 2025 г. Прогноз роста спроса снижен до 710 тыс. б/с в 2025 г. Предполагаемый профицит достигнет 4 млн б/с в 2026 г.

Природный газ

Фьючерсы на природный газ: в четверг отчет EIA о запасах природного газа в США показал значение хуже ожиданий: +87 bcf (ожидалось +78 bcf). Ожидания рынка выше консенсуса реализовались, что привело к медвежьему эффекту и началу движения к целям коррекции.

Первая цель коррекции 3,313 на дневном графике выполнена. Текущий минимум — 3,265. Структура располагает к продолжению падения. Цели: 1) 3,230 2) 3,179 3) 3,077.

Учитывая структуру и фундаментальные показатели, коррекция может продлиться до экспирации текущего контракта (29 октября). Следим за достижением 2-й и 3-й цели в понедельник. Возможен гэп вниз.

Пока нет слома отметки 3,507, текущие цели коррекции актуальны.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для американского эталона природного газа (NG).

На Мосбирже также торгуются фьючерсы на европейский природный газ под тикером TTF. Актуальный контракт — FFV5.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

