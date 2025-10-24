Рынок облигаций: консенсус разваливается

На российском фондовом рынке сегодня день X — Банк России примет решение по ключевой ставке, а также представит обновленный прогноз по средней ставке на следующий год.
А консенсуса у рынка, похоже, нет. Опросы ключевых информагентств вводят в замешательство. По версии РИА, большинство аналитиков ожидают снижения ставки к 16%. По версии Интерфакса, консенсус — 17%. Макроэкономисты БКС склоняются к тому, что ставку регулятор сегодня двигать не станет.
Ставки денежного рынка находятся на уровне 16,4%, что как бы намекает на снижение ключа. Однако данный вывод может оказаться ложным — снижение ставок Ruonia/Rusfar может быть связано с выжидательной позиций участников рынка в преддверии заседания. То же можно сказать и об относительно слабых аукционах Минфина, которые прошли на этой неделе, — ключевые покупатели ОФЗ проявляют осторожность.
Динамика недельной инфляции в последнее время разочаровывает и может выступить преградой для смягчения ДКП. Однако мнение населения об инфляции, наконец, начало меняться — это как раз то, что заботило ЦБ весь текущий год. Инфляционные ожидания в октябре остались на прежнем уровне, закрепившись ниже 13%. Наблюдаемая инфляция среди тех, кто не имеет сбережений (58% опрошенных), и вовсе снизилась — с 16,5% до 15,1%. Данный фактор — вкупе с крепким рублем и риском переохлаждения экономики — также может повлиять на сегодняшнее решение ЦБ.
Геополитика может оказать скрытое влияние на решение регулятора — как позитивное, так и негативное. Здесь будет интересно послушать, изменилась ли оценка данного фактора в связи с последними событиями.
Индекс гособлигаций RGBI сегодня открывается ростом. Ближайшие тренды в результате последней коррекции были утеряны. Однако индекс смог оттолкнуться от 200-дневной скользящей средней, что в целом позитивно и дает хороший шанс на продолжение роста.
Горизонтальные поддержки просматриваются на уровне 114,35 / 113,3 п. Решение Банка России сохранить ключевую ставку вряд ли вызовет сильное разочарование на рынке, но может способствовать откату к ближайшим поддержкам. В целом крупным институциональным участникам, которые формируют динамику ОФЗ, важно не столько сегодняшнее решение по ставке, сколько понимание того, где эта ставка будет на конец года текущего и следующего. Фокус внимания — на прогноз и риторику регулятора.
Что касается заимствований Минфина, то ведомство в конце этого года, судя по всему, опять прибегнет к размещению флоатеров, что должно снять давление с ОФЗ-ПД.
БКС Мир инвестиций