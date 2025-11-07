Итоги торгов. Атлант расправил плечи

Главное

• На рынке акций падение одного тяжеловеса индекса было уравновешено ростом другого.

• Индекс гособлигаций RGBI продолжает консолидацию чуть выше 116 п. Инфляция замедляется.

• Биржевая пара CNY/RUB в символическом минусе.

• Лидеры: Татнефть (+2,95%), Газпром (+2,80%), Аэрофлот (+2,70%).

• Аутсайдеры: ЛУКОЙЛ (-2,88%), Софтлайн (-2,58%), ВУШ (-1,99%).

В деталях

Газпром (+2,8%) окончательно разошелся в своих намерениях с другими фишками рынка. Бумага уже довольно длительное время противостояла всеобщему медвежьему настрою и упорно не желала обновлять минимумы — даже на проливах, наблюдавшихся 27–28 октября. Паническим страстям газовый гигант предпочел тихую и спокойную консолидацию в диапазоне 115—117 руб., из которой он наконец-то уверенным импульсным движением выходит наверх. Не помешали этому прорыву даже очередные негативные вести, связанные с ЛУКОЙЛом (-2,88%).

Обе бумаги имеют существенный вес в индексе Мосбиржи, поэтому их разнонаправленная динамика сегодня сгладила то давление, которому мог подвергнуться широкий рынок из-за очередного пролива в ЛУКОЙЛе.

Индекс Мосбиржи остался в рамках недельного диапазона консолидации — примерно 2520–2570 п. В контексте сегодняшнего дня такое топтание на одном месте можно расценить и как позитив. Но для качественного изменения технической картины бенчмарку нужно возвращаться на уровни выше 2600 п.

Индекс МосБиржи завершает основную сессию на отметке 2566,42 п. (+0,93%).

Объем торгов акциями на основной сессии — 47,6 млрд руб. (+32% к объему вчерашнего дня).

Сегодня в Вашингтоне проходит встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Накануне Орбан заявил, что в американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште.

ЛУКОЙЛ оказался в списке аутсайдеров из-за отказа Gunvor приобрести зарубежные активы компании. С утра акции рухнули на 4%, но к середине дня сократили просадку. По мнению аналитиков БКС, рынок слишком негативно воспринимает ситуацию вокруг ЛУКОЙЛа. Подробнее с нашей оценкой события можно ознакомиться в специальном материале.

Газпром. Минфин выступил с предложением изъять у независимых производителей газа дополнительные доходы, которые появляются в результате опережающей индексации регулируемых цен на газ на 3 п.п. ежегодно в период 2026–2028 гг. Суммарно до августа 2028 г. выплаты могут составить 64 млрд руб. Данная новость несет весьма скромный позитив, эквивалентный +2% EBITDA. Сегодняшнее движение наверх, скорее всего, связано с длительным накоплением соответствующего импульса, общей низкой оценкой компании по мультипликаторам, и, возможно, с геополитическими ожиданиями.

Ростелеком 13 ноября, опубликует результаты за III квартал 2025 г. по МСФО. Взгляд БКС.

Диасофт анонсировал промежуточные дивиденды — 18 руб. на акцию.

Ozon объявил первые в своей истории дивиденды — 143,55 руб. на акцию.

Индекс гособлигаций RGBI консолидируется чуть выше 116 п., что дает надежду на продвижение выше — подробнее в специальной рубрике. Данные Росстата по недельной инфляции продолжают демонстрировать признаки замедления. С 28 октября по 5 ноября инфляция составила 0,11% против 0,16%, зафиксированных неделей ранее.

В валютных парах на этой неделе наметилось некоторое оживление — в среду обновлялись двухнедельные максимумы. Подробно перспективы рубля и техническую картину биржевой пары CNY/RUB разобрали в статье.

Нефть Brent вчера опускалась к $62,8 за баррель, сегодня демонстрирует слабый отскок. Подробнее о перспективах черного золота — в специальной рубрике.

Индекс S&P 500 продолжает нести потери. Бенчмарк находится в районе 6656 п. и теряет 0,95%.

