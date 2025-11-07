Ozon объявил первые в своей истории дивиденды

143,55 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров МКПАО «Озон» в качестве дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

Это первые дивидендные выплаты в истории компании.

В пресс-службе Озон сообщили, что рекомендация по дивидендам сформирована с учетом динамики финансовых результатов компании за указанный период, а также потребности в инвестициях в развитие и показателей долговой нагрузки.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 22 декабря 2025 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 19 декабря.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 10 декабря 2025 г.

Торги расписками Ozon на Мосбирже были остановлены 22 сентября 2025 г. в связи с их конвертацией в акции МКПАО «Озон».

Дивидендная доходность бумаг Ozon к цене закрытия торгов 22 сентября — около 3,5%.

Компания ожидает, что торги акциями начнутся 11 ноября.

