Ozon объявил первые в своей истории дивиденды

143,55 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров МКПАО «Озон» в качестве дивидендов за 9 месяцев 2025 г.
Это первые дивидендные выплаты в истории компании.
В пресс-службе Озон сообщили, что рекомендация по дивидендам сформирована с учетом динамики финансовых результатов компании за указанный период, а также потребности в инвестициях в развитие и показателей долговой нагрузки.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 22 декабря 2025 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 19 декабря.
Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 10 декабря 2025 г.
Торги расписками Ozon на Мосбирже были остановлены 22 сентября 2025 г. в связи с их конвертацией в акции МКПАО «Озон».
Дивидендная доходность бумаг Ozon к цене закрытия торгов 22 сентября — около 3,5%.
Компания ожидает, что торги акциями начнутся 11 ноября.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
БКС Мир инвестиций