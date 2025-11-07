Цена нефти и газа. В черном золоте достигнуты первые цели

Нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг закрылись на уровне -0,22%. Цены на нефть падали из-за снижения цен Saudi Aramco.

Достигнуты первые цели падения дневного графика 63,3–63,2. Минимум дня — на отметке 62,84. Цена сломала поддержку 63,38, отменив цели роста дневного графика: 1) 66–66,15 2) 67–67,2.

Пока нет слома сопротивления 64,95, дорога открыта к следующим целям падения 62,6–62,4.

Текущий форвардный контакт ICE — BRNF. Текущий форвардный контакт РФ — BRZ.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта европейского эталона марки Brent (BRN).

Новостной фон

• Саудовская Аравия в четверг снизила цену на основной сорт нефти для поставок в Азию в следующем месяце до самого низкого уровня за 11 месяцев. Решение Saudi Aramco уменьшить цену на легкую нефть марки Arab на $1,2 за баррель указывает на ослабление спроса на энергоносители. Негативный фактор для цен на нефть.

• Международный трейдер Gunvor отозвал предложение ЛУКОЙЛу о покупке его зарубежных активов в периметре Lukoil International GmbH. Необходимым условием для сделки было получение покупателем разрешения OFAC. Минфин США сообщил, что не выдаст Gunvor лицензию, пока продолжается конфликт на Украине.

• Падение цен нефти продолжилось в среду после публикации еженедельного отчета EIA о запасах. Данные показали увеличение на 5,202 млн баррелей (ожидалось -2,5 млн баррелей).

• В среду экономические отчеты США оказались лучше ожиданий, что в моменте позитивно сказалось на ценах нефти. Индекс занятости в США от ADP за октябрь вырос на 42 тыс., превысив ожидания в +30 тыс. Индекс услуг ISM в США за октябрь вырос на 2,4 пункта, до 52,4, превысив ожидания в 50,8.

• Министры восьми стран ОПЕК+ согласовали увеличение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей сутки (б/с) в декабре. После этого, «с учетом сезонных факторов», планируется взять паузу и не увеличивать объемы в течение I квартала 2026 г., сообщила пресс-служба организации.

• ОПЕК+ пытается восстановить сокращение добычи на 2,2 млн б/c, которое было достигнуто в начале 2024 г. Добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 400 тыс. б/с, до 29,05 млн б/с. Это самый высокий показатель за 2,5 года.

• Согласно ежемесячному отчету EIA о поставках нефти, в США добыча сырой нефти в августе достигла 13,794 млн б/с — новый рекордный показатель. В годовом исчислении это позволяет увеличить добычу сырой нефти в США на 430 тыс. б/с.

• Китайские НПЗ отказываются от поставок нефти из России из-за введенных в октябре санкций США в отношении российских нефтекомпаний и их «дочек», сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Так, это затронуло нефть премиальной марки ESPO (ВСТО), стоимость которой резко упала после объявления о санкциях. По словам собеседников агентства, в стороне остаются как государственные компании, например Sinopec и PetroChina Co., так и небольшие частные предприятия-«чайники».

• В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, упали на 11% г/г, до 86,91 млн баррелей, за прошлую неделю.

Природный газ

Фьючерсы на природный газ: в четверг отчет EIA о запасах природного газа в США показал нейтральное значение: +33 bcf (ожидалось +33 bcf). Нейтральный отчет привел к новой попытке разворота вниз. Минимум дня установлен на отметке 4,192.

Затем появилась новая реакция покупателей с обновлением максимума 4,396. Текущий максимум — 4,420.

Структура допускает сценарий с продолжением роста в область 4,48–4,5. Пока нет слома поддержки 4,192, тренд на стороне покупателей.

В случае достижения зоны 4,48–4,5 риски коррекции будут высокие. Сценарий снижения возможен на следующей неделе. Ждем проторговку для оценки.

Текущий форвардный контакт США — NGZ. Текущий форвардный контакт РФ — NGX. Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта американского эталона природного газа (NG).

На Мосбирже также торгуются фьючерсы на европейский природный газ под тикером TTF. Актуальный контракт — FFX5.

