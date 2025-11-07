Мнение аналитиков. Gunvor отозвал предложение ЛУКОЙЛу — оцениваем влияние

Международный трейдер Gunvor отозвал предложение ЛУКОЙЛу о покупке его зарубежных активов в периметре Lukoil International GmbH.

Необходимым условием для сделки было получение покупателем разрешения OFAC, но Минфин США сообщил, что не выдаст Gunvor лицензию, пока продолжается конфликт на Украине.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Зарубежный периметр, который будет продаваться, теперь может оказаться намного меньше. Поскольку теперь в переходный период до 21 ноября, предписанный OFAC, провести продажу практически невозможно, у ЛУКОЙЛа пропадает фактор срочности при реализации зарубежных активов.

Если, по нашим оценкам, в периметр Lukoil International GmbH входят зарубежные активы, представляющие около четверти капитализации ЛУКОЙЛа, то теперь ЛУКОЙЛ может сосредоточиться на поиске покупателей для активов, которые попали под санкции, а именно тех, в которых компания владеет долей 50% и более: в первую очередь НПЗ в Болгарии, Румынии, нефтяные проекты в Ираке (совокупно примерно 8% EBITDA компании).

Фундаментально нейтрально, замена рисков для ЛУКОЙЛа. Сохраняем «Позитивный» взгляд. Рынок утром реагирует на данную новость негативно, считая, что была вероятность совершения сделки по продаже зарубежных активов в кратчайшие сроки с приемлемым дисконтом. Скептики же видели в этом риски применения слишком большого дисконта и непоступления денежных средств на счета ЛУКОЙЛа в РФ.

Сейчас баланс рисков для ЛУКОЙЛа меняется: продавать, скорее всего, следует не все зарубежные активы — нет фактора срочности, в том числе по причине необходимости одобрения Минфином США компании-покупателя.

В этом случае для ряда санкционированных компаний ЛУКОЙЛа в зарубежном контуре есть риск ухудшения условий деятельности после 21 ноября. Мы не видим фундаментальных причин для падения котировок ЛУКОЙЛа в связи с последней новостью.

При соотнесении масштаба вклада зарубежных активов в EBITDA компании (8%) и степени падения котировок акций (14% за месяц) мы считаем, что рынок слишком негативно воспринимает ситуацию вокруг ЛУКОЙЛа.

Фундаментально у нас «Позитивный» взгляд на акции ЛУКОЙЛа — по показателю EV/EBITDA на 2026 г. в 2,4х акции торгуются с дисконтом к историческому среднему в 3,2х.

БКС Мир инвестиций