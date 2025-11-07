Диасофт анонсировал промежуточные дивиденды

18 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Диасофта в качестве дивидендов по результатам за 9 месяцев 2025 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 22 декабря 2025 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 19 декабря.

Окончательно решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится 11 декабря 2025 г.

Текущая дивидендная доходность акций Диасофта — около 0,9%.

Ранее Диасофт уже выплатил своим акционерам дивиденды I квартал 2025 г. в размере 80 руб. на бумагу.

