Диасофт планирует снизить базу для выплаты дивидендов

Совет директоров Диасофта утвердил новое положение о дивидендной политике компании.

Теперь при выборе рекомендаций по размеру дивидендов совет директоров будет ориентироваться на показатель EBITDAC за соответствующий отчетный период отчетного года, рассчитанный на основании консолидированной отчетности.

EBITDAC — управленческий показатель, он рассчитывается как значение EBITDA за вычетом затрат на разработку ПО, признанных в составе нематериальных активов в соответствии с МСФО.

При этом целевое значение дивидендов осталось прежним — не менее 80% от значения показателя за соответствующий период.

Взгляд БКС. Если рассмотреть на примере финансового 2024 г. (закончившийся 31 марта 2025 г.), то величина корректировки базы расчета составила бы 1,4 млрд руб., при EBITDA 2,9 млрд руб. Таким образом, дивиденды в прошлом году составили бы лишь половину от фактически выплаченных. Предложенное советом директоров изменение дивидендной политики негативно для выплат

БКС Мир инвестиций