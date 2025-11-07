Взгляд БКС. Ростелеком отчитается за III квартал — какие результаты ждать

Ростелеком в четверг, 13 ноября, опубликует результаты за III квартал 2025 г. по МСФО.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Мы прогнозируем неплохую динамику выручки и EBITDA, а также рост чистой прибыли из-за снижения процентных ставок.

• Прогнозируем рост выручки на 12% к аналогичному периоду 2024 г., до 216 млрд руб. Ключевыми факторами здесь, на наш взгляд, останутся мобильные, цифровые и облачные услуги. На мобильные услуги, по нашему мнению, позитивный эффект окажет ограничение звонков в мессенджерах. Мы ждем, что EBITDA в результате вырастет на 11%, до 83 млрд руб., и составит 38,5% выручки.

• Мы ожидаем существенного увеличения чистой прибыли за 12 месяцев, поскольку в III квартале 2024 г. на ней заметно сказалась переоценка отложенных налоговых обязательств на 11 млрд руб. Также мы ждем, что процентные расходы в III квартале 2025 г. начали уменьшаться на фоне снижения процентных ставок. Мы прогнозируем рост чистой прибыли без учета доли миноритариев до 8,1 млрд руб. при рентабельности 3,7%.

У нас «Нейтральный» взгляд на обычку и префы Ростелекома. Обыкновенные и привилегированные акции компании торгуются с мультипликаторами 2,6х EV/EBITDA и Р/Е 8х на базе наших прогнозов на год вперед. Прогнозный P/E близок к историческому 9х — на наш взгляд, это оправдано краткосрочностью негативного эффекта высоких процентных ставок на прибыль.

БКС Мир инвестиций