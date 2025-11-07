Вариант выбора: валютные облигации — ставка на ослабление рубля

После коррекции от максимумов сентября последние дни в динамике курсов доллара и юаня к рублю наметилось оживление — обновлялись двухнедельные максимумы. Такое движение заставляет задуматься о ближайших перспективах рубля, взглянуть пристальнее на техническую картину и, возможно, присмотреться к валютным инструментам.
Доход по валютным облигациям за год с учетом вышеизложенного прогноза может составить до 34% в рублях и до 14% в валюте.
Наиболее перспективные выпуски валютных облигаций подробно описаны в обновленной Стратегии:
Валютные облигации — это облигации, номинированные в иностранной валюте. Например, их номинал может составлять $100, $1000, 1000 юаней и т.д. В отличие от их предшественников, евробондов, выпускаются исключительно в рамках российского законодательства, что нивелирует риски, связанные с санкциями и зарубежными контрагентами. А все расчеты по валютным долговым бумагам производятся в рублях. Фактически это инструмент, доход которого привязан к валютному курсу.
Как происходят расчеты по валютным облигациям
