ПрофитОткрыть счет
Читать 2 мин
Российский рынок

Вариант выбора: валютные облигации — ставка на ослабление рубля

  1. Рубль: прогнозы и факторы влияния
  2. Техническая картина пары CNY/RUB
  3. Перспективы валютных бондов

После коррекции от максимумов сентября последние дни в динамике курсов доллара и юаня к рублю наметилось оживление — обновлялись двухнедельные максимумы. Такое движение заставляет задуматься о ближайших перспективах рубля, взглянуть пристальнее на техническую картину и, возможно, присмотреться к валютным инструментам.

Рубль: прогнозы и факторы влияния

  1. Рубль все еще получает огромную поддержку со стороны жесткой монетарной политики ЦБ, которая сказывается на объемах импорта и охлаждает потребительскую активность.
  2. Макроэкономические прогнозы постепенно пересматриваются в сторону более крепкого рубля. Тем не менее прогнозные таргеты по валютным парам — как на ближайший квартал, так и на 2026 г. — существенно выше текущих уровней.
  3. На конец 2025 г. курс прогнозируется на уровне 87/$, в следующем году — рост к 96/$, что на 7% и 18% выше текущего значения.
  4. Факторы, которые в данный момент играют против рубля: снятие с экспортеров требования об обязательной репатриации валютной выручки вкупе с относительно дешевой нефтью, сезонный всплеск потребительской активности перед новогодними праздниками.

Техническая картина пары CNY/RUB

  • Биржевые торги продолжаются по валютной паре CNY/RUB, поэтому именно по ней будем проводить технический анализ.
  • Сейчас четко просматриваются два горизонтальных блока — блок поддержки на 10,8–10,9 руб. и блок сопротивления на 11,4—11,5 руб.
  • После витка роста, наблюдавшегося в начале сентября, произошла существенная коррекция. И теперь заметно некоторое поджатие к верхнему блоку сопротивления, что может в итоге вылиться в его пробой.
  • Пробой сопротивления на 11,5 руб. будет усиливать растущую динамику. Более того, в таком сценарии будет активирована и разворотная фигура, высота которой указывает на цели в районе 12 руб.
  • При пробое 12 руб. следующими барьерами выступят уровни в 12,3 руб. и 12,66 руб.

Перспективы валютных бондов

Доход по валютным облигациям за год с учетом вышеизложенного прогноза может составить до 34% в рублях и до 14% в валюте.

Наиболее перспективные выпуски валютных облигаций подробно описаны в обновленной Стратегии:

Валютные облигации — это облигации, номинированные в иностранной валюте. Например, их номинал может составлять $100, $1000, 1000 юаней и т.д. В отличие от их предшественников, евробондов, выпускаются исключительно в рамках российского законодательства, что нивелирует риски, связанные с санкциями и зарубежными контрагентами. А все расчеты по валютным долговым бумагам производятся в рублях. Фактически это инструмент, доход которого привязан к валютному курсу.

Как происходят расчеты по валютным облигациям

  • Для расчетов по сделкам используется курс ЦБ на дату их совершения.
  • При этом официальные курсы ЦБ на конкретную дату сейчас определяются заранее — в предыдущий рабочий день. Например, если мы покупаем облигацию 6 ноября, то курс ЦБ, по которому будет рассчитана сделка, был определен заранее — еще 5 ноября.
  • При выплате купонов, амортизации или погашении номинала берется курс, установленный на дату фиксации владельцев, имеющих право на получение соответствующих выплат. При этом сам платеж может поступить позже.
  • Сделки с облигациями на Мосбирже осуществляются в режиме T+1 — то есть фактический переход ценных бумаг к новому владельцу происходит на следующий день после совершения сделки.

Читайте также:

Валютные облигации: нюансы расчетов и ценообразования

БКС Мир инвестиций

Год без комиссии

Инвестируйте с бонусом — вернем до 1 000 000 ₽

Инвестировать