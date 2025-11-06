Газпром получит вычет по НДПИ в 64 млрд рублей

Минфин выступил с предложением изъять у независимых производителей газа дополнительные доходы, которые появляются в результате опережающей индексации регулируемых цен на газ на 3 п.п. ежегодно на период 2026–2028 гг., пишет Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с текстом поправок в Налоговый кодекс.

«Предлагается изъятие у независимых производителей газа дополнительных доходов, возникающих в результате опережающей индексации регулируемых оптовых цен на газ на 3 п.п. ежегодно на период 2026–2028 гг. с предоставлением налогового вычета по НДПИ при добыче газа ПАО "Газпром" на величину изъятых доходов, и дополнительных доходов от индексации цен на газ, полученной при выравнивании цен на газ для предприятий электроэнергетики и ЖКХ и цен на газ для предприятий промышленности», — сообщил источник.

В соответствии с поправками, с 1 ноября следующего года по 31 июля 2027 г. 100-процентная «дочка» Газпрома, владеющая лицензией на добычу газа на полуострове Ямал и начальные запасы газа которой на начало 2024 г. превышают 3,5 трлн куб. м, сможет получить налоговый вычет в размере 2,44 млрд руб. в месяц, с 1 августа 2027 г. по 31 июля 2028 г. — 3,5 млрд руб. в месяц и далее с 1 августа 2028 г. — по 5,5 млрд руб. в месяц.

Суммарно до августа 2028 г. выплаты могут составить 64 млрд руб., отмечается в тексте.

БКС Мир инвестиций