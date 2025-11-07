Рынок облигаций: перспективная консолидация

Индекс гособлигаций RGBI продолжает консолидироваться чуть выше 116 п. Техническая картина выглядит позитивно — растет вероятность отработки фигуры «Двойного дня» с целями роста в районе 118,2 п.
Сегодня в фокусе внимания рынка — статистика Росстата по недельной инфляции. Предположительно, она выйдет уже после окончания основной торговой сессии. Возможен и прилет геополитических «лебедей» — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встречается с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Одной из тем встречи станет вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. Однако и здесь ключевой поток новостей и заявлений, скорее всего, придется на поздний вечер.
Сегодня утром торговая активность снижена, наибольшие обороты торгов наблюдаются в выпусках ОФЗ серий 26250 и 26249.
О взгляде аналитиков БКС на перспективы рынка облигаций, а также о фаворитах в ОФЗ, читайте в Стратегии.
