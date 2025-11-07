ПрофитОткрыть счет
Людмила Рокотянская
Российский рынок

Рынок облигаций: перспективная консолидация

  1. Новости рынка
  2. Текущие доходности

Индекс гособлигаций RGBI продолжает консолидироваться чуть выше 116 п. Техническая картина выглядит позитивно — растет вероятность отработки фигуры «Двойного дня» с целями роста в районе 118,2 п.

Сегодня в фокусе внимания рынка — статистика Росстата по недельной инфляции. Предположительно, она выйдет уже после окончания основной торговой сессии. Возможен и прилет геополитических «лебедей» — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встречается с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Одной из тем встречи станет вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. Однако и здесь ключевой поток новостей и заявлений, скорее всего, придется на поздний вечер.

Сегодня утром торговая активность снижена, наибольшие обороты торгов наблюдаются в выпусках ОФЗ серий 26250 и 26249.

Новости рынка

  • Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 24 октября.
  • МГКЛ утвердил условия размещения конвертируемых облигаций серии СО-001. Способ размещения — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов.
  • Росинтер Ресторантс Холдинг по результатам букбилдинга зафиксировал объем размещения выпуска серии БО-02 на уровне 1 млрд руб. (изначально планировалось 500 млн руб.). Ставки 1–6 купонов установлены на уровне 24%, что соответствует доходности к оферте в 26,25% годовых. Техническое размещение — 10 ноября.
  • ПР-лизинг 19 ноября проведет сбор заявок на долларовые бонды с расчетами в рублях серии 003Р-01. Объем — не менее $20 млн. Номинал — $100. Срок — 2 года и 7 месяцев. Амортизация — да, по 11% в даты 8, 11, 14 ,17, 20, 23, 26 и 29-го купонов, 12% — в дату 32-го купона. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — не выше 14%, что соответствует доходности к погашению в 14,94%.
  • Яндекс озвучил ориентир спреда к ключевой ставке по выпуску 001Р-03 — не выше 1,6%. Сбор заявок на новый флоатер запланирован на 13 ноября.
  • Минфин Белоруссии 29 декабря проведет очередное замещение евробондов Belarus-27 на локальные государственные облигации.
  • Эксперт РА подтвердило рейтинг Совкомбанк лизинга на уровне ruАА-, прогноз «Стабильный».
  • Динтег 11 ноября начнет размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-01 объемом 250 млн руб. Ставка 1–24 купонов установлена на уровне 28%. Рейтинг — B-.

Текущие доходности

  • Ключевая ставка — 16,5%
  • Ставки денежного рынка: RUONIA — 16,33%, RUSFAR ON — 16,34%, RUSFAR CNY — 0,21%
  • Доходность 10-летних ОФЗ — 14,65%
  • Доходность 30 наиболее ликвидных корпоративных выпусков (IFX Cbonds) — 16,52%
  • Cbonds CBI RU Middle Market Investable — 20,18%
  • Доходность индекса замещающих облигаций — 8,22%
  • Доходность индекса юаневых облигаций — 7,29%

