Резюме ЦБ РФ по ключевой ставке. Основные тезисы

  1. Ситуация в экономике и инфляция
  2. Денежно-кредитные условия
  3. Внешние условия
  4. Инфляционные риски
  5. Решение по ключевой ставке

Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 24 октября.

Ситуация в экономике и инфляция

  • Текущий рост цен в III квартале 2025 г. увеличился до 6,4% с сезонной корректировкой в годовом выражении с 4,4% во II квартале. 
  • Текущее инфляционное давление в III квартале усилилось. Это в основном было связано c разовыми факторами.
  • Жесткая денежно-кредитная политика продолжала сдерживать рост цен, ограничивая избыточный спрос в экономике. 
  • Укрепление рубля с начала года в основном уже отразилось в ценах. Было отмечено, что компании в свои бизнес-планы закладывают более слабый курс, чем его текущие уровни. Поэтому при отсутствии значимых внешних шоков динамика курса не должна создавать существенных рисков для инфляции в ближайшие месяцы.
  • С прошлого заседания появились новые проинфляционные факторы. Эти факторы могут временно усилить инфляционное давление. Среди них — повышение НДС с 20 до 22% в 2026 г., более высокая индексация коммунальных тарифов в ближайшие годы, изменение порядка расчета утилизационного сбора для импортных автомобилей и ситуация на рынке моторного топлива. 
  • Участники отметили, что, учитывая опыт 2018 – 2019 гг., основной эффект от повышения НДС на инфляцию проявится в декабре – январе. 
  • Инфляционные ожидания оставались высокими.
  • По оперативным данным, рост экономики в III квартале продолжил замедляться. 
  • Рост потребительского спроса ускорился. Его поддерживали высокие темпы роста доходов населения. 
  • Оперативные индикаторы указывают на продолжение роста инвестиционной активности в III квартале, но более умеренными темпами, чем в предыдущие 2 года.
  • Дезинфляционное влияние бюджета 2025 г. будет существенно меньше, чем ожидалось ранее.
  • В 2026 г. бюджет должен оказать дезинфляционное влияние на динамику цен. Дополнительные бюджетные расходы будут финансироваться за счет роста налоговых поступлений, а не увеличения заимствований.
  • По мнению участников обсуждения, отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста постепенно уменьшается. 
  • При этом участники отметили, что в начале 2026 г. инфляция ускорится под влиянием разовых факторов.

Денежно-кредитные условия

  • По мнению участников обсуждения, денежно-кредитные условия остаются жесткими.
  • Доходности ОФЗ и ставки денежного рынка несколько повысились. Это связано с пересмотром вверх ожидаемой траектории ключевой ставки после сентябрьского заседания Банка России. 
  • Фиксированные кредитные ставки, по предварительным оценкам, в сентябре продолжали движение вниз, реагируя с лагом на решения о снижении ключевой ставки в предыдущие месяцы.
  • Депозитные ставки, которые раньше кредитных отыграли снижение ключевой ставки, в сентябре практически не изменились, а в октябре, по оперативным данным, даже выросли. 
  • Подстройка ценовых денежно-кредитных условий к росту доходностей ОФЗ и ставок денежного рынка еще продолжится.
  • Участники обсуждения согласились, что в целом кредитные и депозитные ставки и доходности финансовых инструментов в реальном выражении остались на высоких уровнях, несмотря на повышение инфляционных ожиданий у части экономических агентов.
  • В III квартале кредитная активность в целом увеличилась.
  • Участники обсуждения заключили, что рост кредитования населения укладывается в июльский прогнозный диапазон, а повышение требований банков к организациям идет по верхней его границе.
  • Склонность населения к сбережению оставалась высокой.
  • Ускорение роста кредитования в сочетании с сохранением повышенных бюджетных расходов привело к тому, что годовые темпы роста широкой денежной массы в последние месяцы не снижались. 

Внешние условия

  • По оперативным данным, рост мировой экономики в III квартале складывается лучше ожиданий Банка России и участников рынка. 
  • Участники обсуждения отметили, что влияние повышения импортных пошлин на рост мировой экономики меньше, чем ожидалось.
  • В США инфляция складывается ниже ожиданий при более высоких темпах роста экономики. 
  • Участники обсуждения пришли к выводу, что прогноз цены на российскую нефть в 2026 – 2028 гг. следует сохранить без изменений.
  • Участники отметили, что укрепление рубля в текущем году является закономерным результатом жесткой денежно-кредитной политики.

Инфляционные риски

Участники согласились, что проинфляционные риски выросли и по‑прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

Основные проинфляционные риски включают:

  • Более медленное снижение положительного разрыва выпуска (сохранение перегрева спроса).
  • Длительное сохранение высоких инфляционных ожиданий или возобновление их роста.
  • Ухудшение условий внешней торговли из‑за негативных изменений конъюнктуры на мировых товарных рынках и геополитической ситуации. 
  • Более значительный структурный бюджетный дефицит, чем предполагает прогноз, а также возникновение вторичных эффектов, связанных со структурой доходов и расходов бюджета.

Основные дезинфляционные факторы включают: более значительное замедление роста внутреннего спроса. 

Решение по ключевой ставке

По итогам анализа новых данных и с учетом прогнозов участники обсудили следующие варианты решения:

  • Сохранение ключевой ставки на уровне 17% годовых.
  • Снижение ключевой ставки на 50 б.п., до 16,5% годовых.
  • Снижение ключевой ставки на 100 б.п., до 16% годовых.

Участники были единодушны в выборе сигнала: необходимо сохранить нейтральный сигнал, поскольку проинфляционные риски преобладают на прогнозном горизонте.

По итогам дискуссии совет директоров Банка России 24 октября 2025 г. снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 16,5% годовых.

