Резюме ЦБ РФ по ключевой ставке. Основные тезисы

Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 24 октября.
Участники согласились, что проинфляционные риски выросли и по‑прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.
Основные проинфляционные риски включают:
Основные дезинфляционные факторы включают: более значительное замедление роста внутреннего спроса.
По итогам анализа новых данных и с учетом прогнозов участники обсудили следующие варианты решения:
Участники были единодушны в выборе сигнала: необходимо сохранить нейтральный сигнал, поскольку проинфляционные риски преобладают на прогнозном горизонте.
По итогам дискуссии совет директоров Банка России 24 октября 2025 г. снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 16,5% годовых.
