Прогнозы и комментарии. На рынке рабочий выходной

Главное

• Индекс МосБиржи не смог продолжить отскок — пятничные потери в 1,5% и возврат в область поддержки 2500–2520 п. Субботние торги пройдут на пониженных оборотах и в боковике. Октябрь закрыт в минус 5%, было очень волатильно, а в ноябре на рынке чаще всего потепление.

• Бумаги в фокусе: лидер месяца на широком рынке — ЭсЭфАй, аутсайдер — ПИК, лучше индекса на неделе — Яндекс, хуже — ЮГК.

• Рубль за октябрь укрепился в среднем на 2%. На старте ноября доллар у 81, евро над 93, юань — под 11,3. На финише осеннего сезона курсы видятся выше.

• На внешнем контуре: на мировых рынках выдался ударный октябрь — индексы акций США, Азии и Европы переписали исторические максимумы. В ноябре статистически обычно тоже позитивно, правда, сложно дальше расти после такого ралли и без локальной коррекции.

• На сырьевом рынке: нефть Brent за октябрь минус 2%, а было и минус 10% — баррель закрыл период ниже $65, но в ноябре может быть дороже; золото за месяц успело и к $4400, и под $3900 — пока унция по $4000, в этом месяце сохранится высокая волатильность; вечно турбулентный газ NG за октябрь смог прибавить 25%, и в ноябре активным трейдерам можно будет заработать.

В деталях

Индекс МосБиржи споткнулся — на открытии было под 2569 п., а на вечерке уже у 2503 п. Продолжить высокий отскок с годового дна не получилось, восстановление забуксовало вблизи потерянной линии многолетнего аптренда. В итоге: минус 1,5% за сессию и чуть ниже 2519 п. Бенчмарк вернулся в створ локального боковика, это же и область-поддержка — 2500–2520 п. За месяц индекс потерял 5%.

Волатильность в октябре стала рекордной с декабря прошлого года — свыше 10%. Это почти в два раза больше средних метрик изменчивости рынка. Для такой турбулентности были веские причины — сначала завышенные ожидания перемен на геополитическом поле на фоне анонса очередного саммита президентов РФ и США, потом пришло разочарование из-за отмены встречи, санкций США против российской нефтянки, роста налогов, все еще повышенной инфляции и изменения прогноза ключевой ставки ЦБ на 2026 г. Сильный рубль и волатильные сырьевые цены также не добавляли позитива.

Начинается биржевой ноябрь — это самый доходный месяц года. Частотность роста Индекса МосБиржи в этот период превышает 75%. Возможно, и в сезоне 2025 г. подтвердятся исторические закономерности. Ориентиром в Индексе МосБиржи на ноябрь может быть верхней гэп, образованный санкциями 22 октября, чуть выше 2650 п.

Рубль в октябре укрепился в среднем на 2% — чуть больше потерял биржевой юань, а немного крепче был внебиржевой доллар. Поддержали нацвалюту прогнозы ключевой ставки ЦБ на 2026 г. — было 12–13%, а стало 13–15%. Курсы на закрытии месяца — доллар под 81, евро над 93,3, а юань зафиксировали по 11,26.

В ноябре рубль обычно падает, а курс доллара растет с вероятностью свыше 70%. Сезонность рубля вызвана набором факторов, о которых можно прочитать в нашей статье. К концу периода курсы видятся выше: над 82 и ближе к 85 за доллар, евро по 95, юань — на 11,5. Под занавес года тенденция вверх может еще усилиться: доллар дороже 85, евро под 100, юань — на 12.

Бумаги в фокусе

• ЭсЭфАй (+16,6% за месяц). Лучший результат за месяц на широком рынке акций. На минимуме было у 1000 руб., а потом скачок на 20% и закрытие под 1200 руб. Причина опережающей динамики — погашение и продажа казначейских бумаг, что означает рост нормы прибыли на акционерный капитал. Акции холдинга уже пробуют пробить двухлетний технический нисходящий тренд по локальным максимумам 2024–2025 гг., и это важное сопротивление на ноябрь. Если вдруг удастся — ждем ускорение к 1300 руб.

• ПИК (-26,8% за месяц). Абсолютные аутсайдеры месяца на фоне отмены дивполитики, обратного сплита и рисков потери уровня листинга на бирже. Высокие ставки в экономике — фундаментальный фактор давления на курс акций девелопера. На минимуме месяца — под 360 руб., потом техничный отскок. На закрытии октября — чуть выше 380 руб. В ноябре вероятен очередной отскок вместе со всем рынком, ориентир–сопротивление — 410 руб., а дальше будет сложно на фоне испорченного корпоративного кейса.

• Яндекс (+3,6% за неделю). Лидеры среди всех компонентов индекса. Движение против рынка шло на фоне отказа от отмены льготного налогообложения ИТ-сектора. Высокотехнологичные бумаги — это ставка на рост рынка как бы с плечом. Курс на закрытии месяца — немногим ниже круглых 4000 руб. Прицел на ноябрь — 4200 руб., но есть вероятность и больше. Фундаментальный таргет высокий — 6900 руб., или +73%.

• ЮГК (-5,8% за неделю). Хуже рынка на последней неделе октября — над 0,48 руб., это поддержка на ноябрь. Первое сопротивление — круглые 0,5 руб. Движение вверх ограничено низкой корреляцией с ценой золота и неопределенностью с будущим мажоритарием госпакета акций — сделка по продаже может быть завершена в I полугодии 2026 г. Инвестиционно и без очередных форс-мажоров стоимостная оценка по 0,85 руб., или +76%.

Ожидаемые события в субботу

Ключевые моменты

• Отчет ЮГК по РСБУ • PMI РФ в сфере услуг • Мосбиржа введет новые правила листинга

