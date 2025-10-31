Поищем волатильность: акции с высокими бетами

Рынок акций РФ готов к более серьезному отскоку. Ближайший важный уровень сопротивления по Индексу МосБиржи — 2750 п.

Давайте оценим волатильные акции, которые в случае отскока могут продемонстрировать более сильную по сравнению с широким рынком динамику.

Воспользуемся статистикой. Применим коэффициент бета. Он помогает оценить движения акций и амплитуду их колебаний относительно широкого рынка.

При прочих равных условиях, бета свыше 1 означает, что при росте Индекса МосБиржи на 1% акции прибавляют более 1%. При падении ситуация противоположна. Пример: если бета равна 4, то при увеличении индекса на 1% акции прибавляют 4%. Это не правило, а статистическая закономерность.

Давайте поищем потенциально волатильные акции. Оценили российские компании с капитализацией свыше 50 млрд руб. Выбрали предприятия с коэффициентом бета акций за год более 1. Получилось две корпорации — ЛСР и ПИК.

Долгосрочный взгляд БКС — «Нейтральный» и «Позитивный» соответственно. С начала акции в минусе на 16% и 25%. Индекс МосБиржи при этом потерял 12%. Посмотрим бумаги более внимательно.

Бета за год = 1,15

Представитель «большой пятерки» российских застройщиков. Акции девелопера консолидируются неподалеку от уровня поддержки, образованного минимумами этого года. Назревает новая волна роста. Ближайшее сопротивление при таком раскладе — 760 руб. (+7% от уровня пятницы, 31 октября, — 708 руб.).

Благоприятными факторами выглядят сохранение части льготных программ ипотеки и смягчение монетарной политики Банка России. Сокращение процентных ставок способствовало росту строительной активности. Стоимость новых контрактов в III квартале выросла на 30% год к году (г/г) — до 39 млрд руб. Объем реализованной недвижимости увеличился на 24% — до 146 тыс. кв. м.

Бета за год = 1,1

Девелопер меньшей капитализации, чем ЛСР. Акции консолидируются над многолетним уровнем поддержки 360 руб. Пока признаком разворота не видно. Благоприятным сигналом может стать закрепление акций над 400 руб. Ближайший ориентир в случае реализации такого сценария — 450 руб. (+18% от уровня пятницы, 31 октября, — 380 руб.).

Общеотраслевые факторы аналогичны акциям ЛСР. Риски в бумагах обусловлены с корпоративным управлением. Операционные данные ЛСР не публикуются. Выплата дивидендов прекращена с 2022 г. Позитивные драйверы для акций девелопера могут быть связаны с прогрессом в решении обозначенных проблем.

