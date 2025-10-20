Взгляд БКС. Группа ЛСР представила операционные результаты за III квартал

Группа ЛСР 17 октября представила операционные результаты за III квартал 2025 г.

• Стоимость заключенных новых контрактов составила 39 млрд руб. — на 30% выше, чем годом ранее, и на 44% выше, чем в прошлом квартале. Объем реализованной недвижимости увеличился на 24% относительно аналогичного периода прошлого года и на 35% по сравнению с прошлым кварталом — достиг 146 тыс. кв. м.

• Наиболее заметный рост отмечается в Екатеринбурге, где продажи увеличились на 85% в натуральном выражении и на 107% в стоимостном. При этом основной вклад в общий объем внес Санкт-Петербург, на который пришлось около 50% общего объем продаж в натуральном выражении. Общая площадь реализованной недвижимости в городе увеличилась в годовом сопоставлении на 59%, объем заключенных новых контрактов — на 89%.

• В Москве продажи снизились на 18% год к году, но выросли на 20% в квартальном выражении.

• Средняя цена реализации в каждом отдельном городе заметно повысилась — на 19% в Санкт-Петербурге, на 22% в Москве и на 12% в Екатеринбурге. Тем не менее общая средняя цена реализации для группы выросла только на 5%. Это обусловлено изменениями в структуре продаж: доля более дорогой Москвы упала с 50% до 33% по сравнению с III кварталом 2024 г.

• В строительных материалах в годовом сопоставлении наблюдается разнонаправленная динамика, но квартальные темпы роста — в позитивной зоне. Исключение — гранитный щебень, где видно небольшое квартальное снижение. Частично это объясняется фактором сезонности. Темпы квартального роста заметно выше уровней 2023–2024 гг., что может говорить о возросшей строительной активности после снижения ключевой ставки.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Считаем результаты умеренно позитивными. В целом отмечаем неплохую динамику продаж после заметной просадки во II квартале. Тем не менее темпы годового прироста ниже, чем у группы Самолет, увеличившей продажи более чем на 50% в III квартале.

Как и в случае с другими игроками сектора, считаем, что заметный рост продаж в годовом выражении частично объясняется низкой базой прошлого года, когда показатель просел у многих девелоперов на фоне роста ключевой ставки. В любом случае оживление рынка оцениваем позитивно для компании.

Сохраняем «Нейтральный» взгляд. Текущая оценка по мультипликатору P/E исходя из нашего прогноза прибыли на 2025 г. составляет 4,5х против среднеисторических 5,6х.

БКС Мир инвестиций