Ожидаемые события на 1 ноября 2025

Южуралзолото — финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2025 г.
ДОМ.РФ — финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г. Компания может выйти на IPO в ноябре.
Мосбиржа введет новые правила листинга, предусматривающие снижение доли акций в свободном обращении (free-float) до 1% для их включения во второй уровень листинга.
09:00 МСК — индекс деловой активности в промышленности — октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 48,2.
США — Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway опубликует отчет за III квартал 2025 г.
ЦБ ужесточит выдачу ипотеки на ИЖС — Ведомости
Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках — РБК
Девелопер разместился по-розничному — Коммерсантъ
Цена газа в Европе в октябре оказалась почти на 16% ниже, чем годом ранее — ТАСС
Миру к 2050 г. понадобится еще 300 млн т СПГ — Известия
