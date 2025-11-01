Ожидаемые события на 1 ноября 2025

В России

Южуралзолото — финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2025 г.

ДОМ.РФ — финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 г. Компания может выйти на IPO в ноябре.

Мосбиржа введет новые правила листинга, предусматривающие снижение доли акций в свободном обращении (free-float) до 1% для их включения во второй уровень листинга.

09:00 МСК — индекс деловой активности в промышленности — октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 48,2.

В мире

США — Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway опубликует отчет за III квартал 2025 г.

О чем пишут СМИ

ЦБ ужесточит выдачу ипотеки на ИЖС — Ведомости

Маркетплейсы ответили на претензию Набиуллиной к скидкам на площадках — РБК

Девелопер разместился по-розничному — Коммерсантъ

Цена газа в Европе в октябре оказалась почти на 16% ниже, чем годом ранее — ТАСС

Миру к 2050 г. понадобится еще 300 млн т СПГ — Известия

