Итоги октября и перспективы ноября на мировых рынках

Рынки за месяц:

Глобальные рынки акций. Индексы США в октябре постоянно обновляли максимумы. После оглашения ставки ФРС был очередной топ — бенчмарк S&P 500 достигал 6920 п., а потом классическая фиксация по факту. За месяц рынок подрос на 2,5%. В ноябре мировые рынки редко падают. Однако после случившегося ралли нужна разрядка, поэтому направленного движения бенчмарков может уже и не быть — вероятна волатильность и частная смена краткосрочной тенденции. Ведомые площадки Азии и Европы будут копировать курс американского фондового поводыря.

Для отработки заокеанских тенденций российским трейдерам доступны московские фьючерсы SPYF и NASD. Контракт на S&P 500 с исполнением в декабре — SFZ5. Выход на европейский рынок возможен через фьючерс STOX. Рынок Гонконга можно торговать через фьючерс HANG, волатильный индекс Hang Seng в октябре достиг четырехлетних максимумов, и в ноябре он опять будет опережать мировые бенчмарки. Курс японского рынка можно копировать через фьючерс NIKK, индекс Nikkei закрыл месяц в +16% и на абсолютных максимумах. В ноябре вероятна техническая фиксация изрядно перегретого рынка.

Нефть Brent завершила октябрь в боковике $64–65, за месяц баррель подешевел на 2%, но в моменте был пролив на круглые $60 и -10%. Ноябрь начинается с заседания ОПЕК+. Есть риски увеличения квот, но незначительно, поэтому из консолидации фьючерс может выйти вверх. Дополнительные факторы за нефтебыков — снижение ставок центробанков, низкие запасы сырья в Штатах, геополитические риски и санкции против крупнейших нефтяных компаний. Технический ориентир на ноябрь — ближе к $70. Контракт на Мосбирже с исполнением 3 ноября — BRX5, следующий — BRZ5.

Золото по $4000. За истекший месяц почти +4%, а в моменте было +14% и вблизи $4400. На фоне эйфории надулся пузырь. Фиксация с топа была грандиозной, до -$500. Остановиться на спуске удалось лишь под $3900. Возврат на круглые $4000 может быть недолгим. В ноябре сохранится повышенная волатильность на фоне большого спекулятивного наплыва. Факторы курса — политика центробанков, динамика глобального доллара, защитная функция драгметалла от мировых геополитических и торговых потрясений. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.

Газ NG всегда отличался высокой волатильностью. Октябрь не стал исключением — сильное падение сменилось стремительным взлетом, на закрытии месяца фьючерс над $4,1 и +25% за период. В моменте перегрето, достигли области сопротивления. За месяц было несколько успешных сделок, а неудачные позиции закрывались не раздумывая по стоп-заявкам с минимальным убытком. Сейчас кеш. Поддержки на ноябрь в широкой области — первая на круглых $4 и более интересная на $3,8. Этот турбулентный инструмент умеет делать широкие шаги за короткое время, и активные трейдеры при соблюдении контроля риска обязательно еще заработают. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в конце ноября — NGX5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFX5.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

