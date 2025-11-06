Ход торгов. Рынок акций в ожидании триггеров

Главное

• Рынок акций во второй половине сессии немного увеличил темпы снижения.

• Почти все представители Индекса МосБиржи держатся в красной зоне. Лучше других смотрятся сегодня акции Астры, ЮГК и ИКС 5. В аутсайдерах — Хэдхантер и МТС.

• Индекс гособлигаций RGBI пытался продолжить подъем после паузы накануне, но во второй половине сессии вернулся к 116,1 п.

• Рубль отскакивает после вчерашнего падения: пара CNY/RUB опустилась до 11,33 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 81,2.

• Нефть подрастет, но держится ниже $64 за баррель марки Brent.

• Лидеры: Софтлайн (+5,4%), Аренадата (+4,7%), Группа Астра (+2,3%).

• Аутсайдеры: ОГК-2 (-2,9%), МТС (-1,8%), ВУШ Холдинг (-1,7%).

В деталях

К 17:00 МСК Индекс МосБиржи теряет 0,5% и торгуется на отметке 2535 п.

Рынок акций начал день в небольшом минусе, но затем увеличил темпы снижения. Участники торгов продолжают сохранять осторожность в условиях геополитической неопределенности. Каких-либо новых драйверов для активных действий не появилось. Отскок рубля может оказывать незначительное давление после вчерашнего ощутимого снижения.

В отсутствие геополитических новостей, на которые чутко реагирует рынок, в фокусе внимания могут оказаться внутриэкономические новости. ЦБ опубликовал комментарий к своему среднесрочному прогнозу. Регулятор оценил роста ВВП РФ в III квартале на уровне 0,4% в годовом выражении. В IV квартале 2025 года ЦБ ожидает динамику ВВП от снижения на 0,5% до роста на 0,5%.

Завтра Росстат представит еженедельные данные по динамике потребительских цен.

Акции Полюса в небольшом минусе, ЮГК — подрастают. Цены на золото пытаются восстановиться и снова вернулись выше $4000. Мы улучшили прогнозы цен на золото на 2025–2027 гг., но ждем, что на более длинном горизонте перегрев в благородном металле сойдет на нет. В связи с пересмотром цен на базовый металл повышаем целевые цены и на акции золотодобытчиков: Полюса — до 2900 руб., Южуралзолота — до 0,9 руб.

Бумаги ВТБ сегодня ушли в умеренный минус. Вчера акции завершили день в плюсе, в то время как Индекс МосБиржи скорректировался. Однако попытки пройти сопротивление 69,6 руб. на EMA 200 на 4-часовом графике не увенчались успехом. Пробой преграды обозначит новые ориентиры краткосрочного роста — в район максимумов октября на 72 руб.

Акции ВТБ входят в портфель наших фаворитов. Накануне первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов еще раз подтвердил цель по прибыли за 2025 г. на уровне 500 млрд руб. и сообщил, что ясность по вопросу дивидендов по итогам года появится в феврале. Намерение не разочаровать инвесторов у менеджмента, по словам Пьянова, «очень серьезное».

Префы Транснефти второй день подряд смотрятся лучше рынка. Бумаги пытаются продолжить восстановление после падения к минимумам с 7 апреля. ОПЕК+ наращивает добычу, а Транснефть является главным бенефициаром увеличения производства в РФ, так как ее финансовые показатели зависят от объемов прокачки. Ждем, что по итогам года компания выплатит дивиденды в размере 162 руб. на акцию — это предполагает дивидендную доходность к текущим котировкам на уровне 12,9%.

Акции Группа Астра и Аренадаты вышли в плюс. Бумаги реагируют на заявление министра финансов Антона Силуанова, что поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2026–2028 гг. будут предусматривать сохранение льготы на уплату НДС при покупке отечественного ПО.

Бумаги ОГК-2 после дивидендного гэпа накануне продолжают движение вниз. Мы снижаем нашу целевую цену до 0,06 руб. после дивидендной отсечки и подтверждаем «Негативный» взгляд. Считаем, что выплата дивидендов за 2024 г. была разовым явлением.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций