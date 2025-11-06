5 идей в российских акциях. Рынок миновал среднесрочный минимум

Индекс МосБиржи перестал обновлять многомесячные минимумы с конца октября. Похоже, среднесрочное дно уже миновали. Это значит, многие голубые фишки торгуются на привлекательных уровнях и имеют потенциал для восстановительного роста.
Приводим список из пяти фундаментально сильных бумаг, интересных для покупки на средний и долгий срок.
• Финансовые результаты Яндекса за III квартал 2025 г. можно оценивать как сильные. Квартальная выручка увеличилась на 32% год к году (г/г), а скорректированная чистая прибыль — на 78% г/г. Кроме того, компания подтвердила прогноз по росту общей выручки группы в 2025 г. более чем на 30% г/г, а также повысила ожидаемую величину годового скорректированного показателя EBITDA с 250 млрд руб. до 270 млрд руб.
• Ждем, что результаты Яндекса в 2025–2026 гг. будут крепкими за счет тренда на цифровизацию экономики РФ, увеличения доли на рынке и рентабельности по отдельным бизнес-сегментам. Недавно стало известно, что компания запускает новый сервис «Аптеки» — он позволит заказывать с доставкой лекарства, которых нет в наличии поблизости.
• Отдельно отметим, что допэмиссии акций компании не будут ограничивать рост котировок в условиях развития бизнеса. Новые санкции ЕС против Яндекс Банка также не создадут препятствий.
• Долговая нагрузка остается достаточно низкой (0,3х по соотношению Чистый долг/EBITDA в 2024 г.). Это положительно сказывается на устойчивости в условиях дорогих кредитов на рынке.
• В конце сентября был закрыт реестр акционеров для выплаты полугодовых дивидендов в размере 80 руб. на акцию, или около 2% от цены на момент отсечки. Переход бумаг в разряд дивидендных — позитивный долгосрочный фундаментальный фактор.
Яндекс: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 6900 руб. / +72%
• Акции продовольственного ритейлера с низкой долговой нагрузкой — интересный актив. Энергичная политика эмитента по увеличению доли рынка, относительно высокая рентабельность бизнеса и существенные дивидендные выплаты поддерживают привлекательность бумаг среди инвесторов. Осенью они просели вместе с рынком — это создает возможность для покупки на средний и долгий сроки.
• В конце октября компания опубликовала в целом нейтральные финансовые результаты за III квартал 2025 г. Квартальная выручка выросла на 18,5% г/г при росте сопоставимых продаж на 10,6% и расширении торговых площадей на 9,2%. Однако чистая прибыль снизилась на 19,9% г/г, до 28,3 млрд руб.
• Акции очистились от дивидендов 9 июля, дивдоходность составила 18,8%. До конца года могут быть выплачены промежуточные дивиденды за 2025 г. Их величина предварительно оценивается в 300 руб., что составляет порядка 12% от текущей цены.
ИКС 5: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 4100 руб. / +60%
• Финансовые показатели Транснефти относительно стабильны. Выручка за I полугодие 2025 г. по МСФО составила 720 млрд руб., практически не изменившись год к году. Прибыль сократилась на 10% г/г, до 153 млрд руб., в основном по причине роста налоговой нагрузки. Обнадеживающим сигналом выступает ожидаемое восстановление льготы в виде инвестиционного налогового вычета из региональной части налога на прибыль.
• Отметим, что финансовые результаты компании не страдают при спаде цен на нефть. Ее выручка формируется за счет фиксированных тарифов на транспортировку, установленных в рублях. Уже в начале 2026 г. тарифы на услуги Транснефти могут быть проиндексированы в среднем на 5,1%. Компания выступает главным бенефициаром наметившейся среднесрочной тенденции к росту объемов добычи нефти в РФ.
• После прошлогоднего сплита с коэффициентом 1:100 акции Транснефти стали доступными массовому инвестору. Одновременно с этим их дивидендная доходность увеличилась в несколько раз в сравнении с уровнями до 2017 г. Годовые выплаты акционерам составили 198,25 руб. на бумагу, или порядка 13,2% от цены на момент отсечки. Теперь эти акции можно отнести к разряду дивидендных, что будет способствовать долгосрочному росту спроса. Аналитики БКС прогнозируют двузначную дивидендную доходность и за 2025 г.
• Сейчас акции Транснефти торгуются на 47% дешевле своего исторического максимума. С учетом достаточно высокой дивдоходности интересны для покупки на средний и долгий сроки.
Транснефть-ап: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 1800 руб. / +44%
Инвестируйте с бонусом — вернем до 1 000 000 ₽Инвестировать
• В 2025 г. прогнозируется увеличение операционной чистой прибыли Т-Технологий на 40% при сохранении высокой рентабельности капитала, больше 30%. Общее число клиентов экосистемы Т, исходя из результатов за сентябрь 2025 г., увеличилось на 15% г/г и достигло 52,8 млн человек.
• Позиции этого представителя финтех-сектора усилились после интеграции с Росбанком. Теперь компания входит в топ-5 отрасли. Около 30% выручки приходится на бизнесы, не связанные с кредитованием, и это преимущество. К тому же Т-Технологии продолжают приобретать интересные активы: в текущем году холдинг получил контроль над банком Точка и стал владельцем косвенной доли в российском бизнесе Яндекса.
• После редомициляции и смены крупнейшего акционера у Т-Технологий началась новая дивидендная история. Выплата акционерам за I полугодие 2025 г. составила 35 руб. на акцию, или около 1,2% от стоимости на момент отсечки. Относительно скромная дивидендная доходность компенсируется активным ростом масштабов бизнеса.
• Текущий прогнозный мультипликатор P/E равен 4,8х — существенно ниже среднего исторического уровня (9,3х) и всего лишь на 17% выше аналогичного показателя у Сбера. С учетом более высоких темпов роста Т-Технологий это выглядит привлекательно.
Т-Технологии: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 4400 руб. / +49%
• Фармацевтическая группа Промомед — хороший пример предприятия, опережающего свой сектор. По итогам I полугодия 2025 г. выручка выросла на 82% г/г, до 12,97 млрд руб. Этот показатель более чем в пять раз превысил полугодовые темпы роста отечественного фармацевтического рынка (14,9%). Рентабельность по EBITDA в отчетном периоде выросла до 34% по сравнению с 32% в I полугодии 2024 г.
• Благоприятными среднесрочными факторами выступают вывод на рынок нескольких инновационных препаратов и рост продаж уже известных продуктов. Это должно позволить Промомеду достичь годового плана по росту выручки на 75% при рентабельности по EBITDA более 40%.
• Компания стала бенефициаром сохраняющегося режима внешних санкций в отношении РФ. Иностранные конкуренты резко снизили клинические исследования в России в 2022–2024 гг., что освобождает существенную долю рынка на горизонте 4–5 лет. Промомед ведет работу по импортозамещению востребованных препаратов в ключевых сегментах.
• К концу октября акции заметно подешевели вслед за существенно просевшим Индексом МосБиржи. Тем не менее они сохраняют фундаментальный потенциал для восстановления к уровню прошлогоднего IPO (400 руб.) и выше.
Промомед. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 760 руб. / +100%
ПИФ «БКС Российские акции» ориентирован на ценные бумаги крупных и недооцененных компаний РФ с наибольшим потенциалом роста. Дивиденды от эмитентов реинвестируются в фонд, что увеличивает результативность его работы.
• Комиссия 0% Не платите комиссию за покупку акций и комиссию биржи на тарифе «Инвестор». Обслуживание на нем также бесплатное.
• 30 лет опыта на инвестиционном рынке Более 1 млн инвесторов доверяют БКС свои капиталы и достигают стабильно высоких результатов на фондовом рынке.
• 30 акций в подарок Откройте свой первый счет, пополните его и купите активы, чтобы получить 30 акций в подарок и кешбэк до 300 тыс. руб.¹
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
БКС Мир инвестиций
Брокерские и депозитарные услуги оказывает ООО «Компания БКС». Лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Лицензия № 154-12397-000100 на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России 23.07.2009. Без ограничения срока действия. Информация о компании и услугах, декларация о рисках, иная подлежащая раскрытию информация, включая ссылку на страницу, на которой можно оставить обращение (жалобу): bcs.ru/regulatory Услуги брокера не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, деньги, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ». Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Управление ПИФом осуществляет АО УК «БКС», лицензия ФСФР № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Без ограничения срока действия. Подробную информацию об осуществлении АО УК «БКС» деятельности по управлению ПИФами вы можете найти на сайте: www.bcs.ru/am, в ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37. Тел.: +7 383 210-50-20. Настоящий материал подготовлен специалистами ООО «Компания БКС» (с информацией об ООО «Компания БКС» можно ознакомиться: bcs.ru/regulatory) на основе информации, полученной из публичных источников. ООО «Компания БКС» не предоставляет гарантий в отношении достоверности и точности предоставленной информации, никакое из содержащихся в настоящем материале предположений не может трактоваться как гарантия надежности инвестиций, стабильности размеров доходов и возможных выгод, связанных с методами управления или выбором конкретных финансовых инструментов. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем; АО УК «БКС», государство не гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом. Инвестор несет расходы по выплате вознаграждения брокеру и уплате налогов. Подробнее: приложение № 11 к регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»: bcs.ru/regulatory/additional-archive. Прирост стоимости пая указан без учета этих расходов. Полное наименование паевого инвестиционного фонда УК БКС: открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Российские Акции», регистрационный номер правил фонда: 0278-58233720, дата регистрации 17.11.2004, ФСФР. ¹ В рамках проведения маркетинговой акции «Двойной бонус за первые инвестиции 4.0», проводимой ООО «Компания БКС» в период с 21 февраля по 31 декабря 2025 г. Подробнее с условиями акции вы можете ознакомиться по ссылке: https://cdn.bcs.ru/static/premier/2bonus_4.pdf Приветственный бонус — в рамках проводимой Акции Призовые акции (Приз) — стимулирующая выплата в российских рублях, являющаяся денежным эквивалентом стоимости одной или нескольких ценных бумаг. Под кешбэком имеется в виду выплата, предусмотренная правилами маркетинговой акции «Двойной бонус за первые инвестиции 4.0». 300 000 руб. — это максимальная сумма выплаты до удержания НДФЛ.