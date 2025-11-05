Дивиденды ноября в американских бумагах

Рынок акций США скорректировался от рекордных уровней. Российские инвесторы могут инвестировать в него через фьючерсы, а также CFD² на отдельные акции. С помощью последних можно получать выплаты в размере дивидендов¹. О ноябрьских отсечках рассказываем в нашем материале.

Дивиденды ноября

Квартальная дивидендная доходность в американских акциях небольшая, но стоит учитывать, что большинство компаний платит дивиденды каждый квартал. Рассмотрим, какие выплаты эмитенты сделают в ближайшее время.

Не только дивиденды

Важно отметить, что в последнее десятилетие в США корпорации все чаще распределяют прибыль среди инвесторов не только за счет дивидендов, но и в значительной степени с помощью выкупа акций с рынка — программы байбэк.

Поквартальное распределение дивидендов и обратный выкуп акций создают более равномерную поддержку котировкам в течение года, чем если бы прибыль распределялась раз в год в виде дивидендов.

О CFD

CFD¹ (contract for difference — контракт на разницу цен) — производный финансовый инструмент. Цена CFD¹ зависит от цены на акцию, что позволяет инвесторам полноценно извлекать доход из динамики рынка США, минуя риск блокировки. Также с помощью CFD¹ можно получать выплаты в размере дивидендов² по американским акциям. Ответы на главные вопросы о CFD¹ узнайте из нашей статьи. А с полным списком акций CFD¹ можно ознакомиться здесь.

Инвестиции с помощью CFD¹ доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Открыть счет можно в пяти валютах: рублях, долларах, евро, юанях, дирхамах. Услуга предоставляется форекс-дилером.

Чтобы использовать все возможности инструмента, необходимо открыть счет CFD¹ и пройти тестирование. Открыть счет можно в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) в разделе Профиль — Управление счетами — Открыть новый счет — Счет CFD.

Тестирование станет доступно после открытия счета. Пройти его можно в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) в разделе Профиль — Квалификация и тесты — Тест БКС Форекс или по ссылке. Подготовиться к тесту можно с нашей статьей.

