Оценка аналитиков БКС. Акции ОГК-2 торгуются без дивидендов — что нужно знать инвесторам

Мы снижаем нашу целевую цену на ОГК-2 на 54% c 0,13 руб./акц. до 0,06 руб./акц. после дивидендной отсечки. Компания выплатила дивиденды на общую сумму 8,1 млрд руб., или около 0,06 руб./акц. Мы подтверждаем наш «Негативный» взгляд на ОГК-2 из-за отрицательной избыточной доходности. На наш взгляд, выплата дивидендов за 2024 г. была разовым явлением.

Компания не платила дивиденды за 2023 г., поэтому решение о выплате за 2024 г. во многом было неожиданным, но позитивным. Само решение было принято со второго раза. Изначально, в конце июня, акционеры ОГК-2 не проголосовали за дивиденды. В нашем понимании (компания пару лет назад перестала публиковать отчетность) 2025 г., скорее, складывается гораздо хуже, чем 2024 г., поэтому в дальнейшем мы бы дивиденды не ждали. Этим объясняется наш «Негативный» взгляд на бумагу.

Гипотетически потребность в деньгах на уровне холдинга благоприятна для перспектив выплаты дивидендов ОГК-2 в будущем, однако для этого потребуется работать с издержками и сохранять прибыльность. Также напоминаем, что у компании сохраняются риски из-за существенного размера инвестпрограммы.

