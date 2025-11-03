ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре, но возьмет паузу в I квартале 2026

Восемь ведущих стран ОПЕК+ решили нарастить добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/c) к уровню ноября, а в I квартале 2026 г. возьмут паузу по наращиваю добычи, сообщили в ОПЕК.

В заявлении подчеркивается, что решение о росте добычи принято на фоне стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных рыночных условий. Кроме того, в связи с сезонностью «восьмерка» решила приостановить дальнейшее увеличение добычи нефти в I квартале 2026 г.

Россия в декабре сможет нарастить добычу на 41 тыс. б/с. Теперь квота РФ на добычу составляет 9,574 млн б/с. Эта же квота будут действовать и в январе – марте 2026 г., следует из данных ОПЕК.

Месяцем ранее ОПЕК+ также приняла решение о наращивании добычи — с ноября она была увеличена на 137 тыс. б/с.

Участники соглашения подтвердили, что 1,65 млн б/с могут быть возвращены частично или полностью в зависимости от меняющейся рыночной конъюнктуры, и это будет происходить постепенно. Кроме того, в пресс-релизе отмечаются необходимость «осторожного подхода» к этому вопросу и важность «сохранения полной гибкости» — включая возможность продления паузы или отмены дополнительных добровольных сокращений добычи, в том числе договоренностей о сокращении в 2,2 млн б/с.

Следующая встреча министров состоится 30 ноября.

Восемь стран ОПЕК+ (Алжир, Кувейт, Ирак, ОАЭ, Саудовская Аравия, Казахстан, Оман и Россия), добровольно сокращающие нефтедобычу в дополнение к общим квотам всех стран альянса, имели два пакета ограничений — в 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с., поясняет Интерфакс. Последний пакет ограничений изначально действовал до конца 2026 г., но в сентябре, после того как ускоренно были возвращены на рынок ограничения в 2,2 млн б/с, «добровольцы» начали ускоренно возвращать ограничения в 1,65 млн б/с: в октябре, ноябре и теперь в декабре — на 137 тыс. б/с каждый месяц.

