Взгляд БКС: повышаем прогнозы по золоту, меняем взгляд на Полюс

🏆Помимо мировых центробанков рекордный интерес к золоту теперь проявляют биржевые фонды (ETF). Суперцикл в драгметалле подробно обсудили в недавнем погружении в тему. В конце октября золото обновило рекорд, превысив отметку $4350/унция. Закрепиться на этом уровне не удалось, и в последние пару недель цены находятся в диапазоне $3900–4100/унция. На этом фоне пересматриваем прогноз цен на золото вверх: на 5% до $3400/унция в 2025 г., на 22% до $4277/унция в 2026 г.
• Повышаем прогнозы цен на золото на 2025–2027 гг., но ждем, что на более длинном горизонте перегрев в благородном металле сойдет на нет.
• В связи с пересмотром цен на золото мы повышаем целевые цены на Полюс (+4% до 2900 руб./акц.) и Южуралзолото (+6% до 0,9 руб./акц.).
• Полюс: улучшаем взгляд до «Позитивного» (ранее — «Нейтральный»), P/E в текущих ценах составляет 6х, на 30% ниже среднеисторических 8,6х.
• Южуралзолото: взгляд остается «Позитивным». ЮГК фундаментально недооценена — P/E 2,7х в текущих ценах заметно ниже исторически среднего значения в 6,2х. Отмечаем повышенную волатильность на фоне новостей о грядущей приватизации компании.
Как мы отмечаем в «Валютной стратегии на IV квартал», золото продолжит дорожать, поскольку инвесторы будут и дальше сбегать от девальвации доллара и инфляции в золото как актив-диверсификатор. В данном случае золото хеджирует риск дальнейшего снижения доллара к корзине основных валют. Кроме того, золото — хедж против снижения реальных ставок и угрозы ускорения инфляции в случае увеличения монетарного или бюджетного стимулирования в развитых странах.
🚩Мы ранее отмечали риски повышенной волатильности в золоте. Этот риск нашел отражение в недавней просадке: золото опустилось ниже $4000/унция, после того как чуть более двух недель назад котировки превышали 4300/унция.
С точки зрения операционных результатов у обеих компаний есть сильные катализаторы для роста.
➡️Для ЮГК катализаторы могут реализоваться уже в ближайшие кварталы, если восстановится производство на Уральском хабе после ограничений со стороны контролирующих органов и вырастет добыча на Сибирском. При этом котировки ЮГК могут находиться под давлением до конца периода приватизации. Этот фактор может оказывать давление на бумаги компании, перекрывая позитивные фундаментальные факторы.
➡️У Полюса в разработке ряд крупных месторождений, которые позволят существенно увеличить производственную базу. В первую очередь речь идет о Сухом логе. Этот мегапроект может добавить от 2,3 млн унций с запуском в 2028 г. Для сравнения: весь Полюс планирует произвести порядка 2,5–2,6 млн унций в 2025 г.
🆕При пересмотре прогнозных цен на золото мы также пересматриваем целевые цены по золотодобывающим компаниям. Целевая цена по бумагам Полюса теперь составляет 2900 руб./акц. по ЮГК — 0,90 руб./акц. При этом сохраняем «Позитивный» взгляд по ЮГК и меняем взгляд по Полюсу с «Нейтрального» на «Позитивный».
На наш взгляд, с фундаментальной точки зрения обе компании выглядят перспективно и на данный момент в спотовых ценах торгуются ниже своих исторических значений (Полюс: 6х против 8,6х и ЮГК: 2,7х и 6,2x).
