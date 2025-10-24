Погружение в тему от аналитиков БКС. Золотое время — как долго продлится суперцикл в золоте

Всего три года назад унция золота стоила $1650. К началу 2025 г. ее цена уже приблизилась к $2700, а в октябре взлетала до $4300. В нашем новом материале мы помогаем инвесторам разобраться, что происходит с желтым металлом, какие факторы стоят за впечатляющим ростом золотых котировок, как долго он может продлиться и как изменилась роль золота в новой реальности.

Главное

• Доллар и евро теряют привлекательность для центробанков. В ближайшие год–два мировые ЦБ, вероятно, продолжат пополнять золотые запасы.

• На фоне роста геополитической напряженности и волатильности в мире повышается спрос на золото как на защитный актив.

• Помимо ЦБ, теперь рекордный интерес к драгметаллу проявляют биржевые фонды (ETF): по нашим оценкам, их вклад в мировые закупки золота в 2025 г. может составить более 10%.

• Прогнозируем, что цены на желтый металл продолжат расти умеренными темпами, волатильность может быть высокой. Считаем, что для снижения рисков имеет смысл держать в портфеле разумную долю золота.

• Диверсификация за счет золота набирает популярность не только среди мировых ЦБ, но и у широкого рынка. Инвесторы все чаще покупают золото в расчете на снижение рисков. Однако его главное преимущество — не стабильная доходность, а то, что его котировки слабо зависят от других классов активов.

Зачем инвесторы покупают золото и как долго будет сохраняться высокий спрос

В периоды нестабильности интерес к желтому металлу традиционно растет: инвесторы стремятся защитить свой капитал от сильных колебаний на фондовом рынке, а центробанки — укрепить устойчивость резервов.

За последние три года центробанки пополняли золотые запасы более чем на 1000 тонн ежегодно — это 21–23% от общего спроса на драгметалл. Импульсом к наращиванию запасов в золоте мировыми ЦБ послужили украинский кризис и риск изъятия резервов Банка России.

Рекордные закупки мировых ЦБ стали ключевым драйвером для котировок желтого металла. А с апреля 2025 г. рост стоимости золота еще ускорился, когда Трамп пригрозил ввести торговые пошлины для Китая, ЕС, Японии, Южной Кореи и других стран.

По итогам II квартала 2025 г. доля золота в резервах мировых ЦБ оценивалась на уровне 21%. Для сравнения, в 2000–2020 гг. она составляла около 10%. Исторический пик пришелся на III квартал 1980 г. В это время страны держали в золоте 60% резервов, а затем перешли к плавному сокращению.

🟨 Считаем, что потенциал для дальнейшего наращивания золотых запасов мировыми ЦБ остается значительным. Мы не ожидаем, что доля золота в резервах вернется к уровням 1980 г., однако дальнейший спрос со стороны центробанков может сохраниться на уровне от 1000 тонн в год на протяжении следующих 1–2 лет.

Нестабильность на мировой арене подогревает цены. Что служит индикатором?

Геополитика, определенно, добавила волатильности в золоте и была фактором роста цен на желтый металл с 2022 г.

Для оценки связи цен на золото с уровнем глобальной неопределенности мы используем Индекс геополитического риска (Geopolitical Risk Index, GPR). Он измеряет частоту и интенсивность появления геополитических угроз — войн, террористических актов, военной или политической напряженности — в новостях ведущих СМИ мира.

Индекс геополитического риска (GPR) основан на количестве статей, связанных с неблагоприятными геополитическими событиями, за каждый месяц (как доля общего числа новостных статей) в архивах 10 газет: Chicago Tribune, Daily Telegraph, Financial Times, The Globe and Mail, The Guardian, Los Angeles Times, The New York Times, USA Today, The Wall Street Journal и The Washington Post.

С 2022 г. происходят регулярные «всплески» этого индекса, начиная с украинского, а впоследствии и с ближневосточного кризиса. Такие конфликты нарушали и цепочки глобальных поставок. В основном барьерами становились санкции, прежде всего против РФ, либо угроза безопасности торговым путям, например, в Ормузском проливе.

Впервые за 30 лет индекс стал часто находиться выше 150 пунктов, хотя ранее типичный интервал — от 50 до 150. Тем не менее корреляция динамики цен на золото с индексом определенно выросла с 2022 г., хотя и остается относительно невысокой — в пределах 20%, несмотря на риск новых конфликтов, включая Тайвань, Индию и Пакистан, США и Венесуэлу.

В игру вступают биржевые фонды (ETF)

В 2025 г. появилась новая значимая причина для ралли в золоте — биржевые инвестиционные фонды (ETF). Только за 9 месяцев 2025 г. они скупили более 600 тонн золота. Выше было только в ковидный 2020 г.

По нашим оценкам, доля биржевых фондов в спросе на желтый металл может составить 10–15% в этом году.

🟡 С одной стороны, спекулятивная составляющая в спросе может сойти на нет. С другой, — возможно, это более структурное смещение фокуса и запрос на большую долю золота в портфелях управляющих вслед за центробанками.

Доверие к доллару падает — выбор «убежищ» для капитала сужается

Исторически доллар и долларовые инструменты воспринимались как «безопасная гавань» для инвесторов в периоды экономических и геополитических кризисов. При этом доходности гособлигаций США обратно коррелировали с золотом: на фоне высоких ставок происходил переток инвестспроса в гособлигации, а в периоды низких ставок — обратно в золото.

С 2020 г. ковидные монетарные стимулы США разогнали инфляцию. Несмотря на высокий дефицит бюджета, ФРС почти удалось обуздать рост цен высокими ставками, но с новым витком торговых войн после прихода Трампа инфляция остается высокой. Рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг США: Fitch — в 2023 г., Moody’s — в 2025 г. А в 2024 г., впервые со времен кризиса 2008 г., появился спрос на 5-летние кредитные дефолтные свопы (CDS) на американские казначейские облигации.

🟡 Как результат, обратная корреляция между ценами на золото и доходностью 10-летних гособлигаций США уменьшилась до 31%. Вышеперечисленные факторы сыграли против доллара и казначейских облигаций как надежных, защитных инструментов, сделав золото еще более привлекательным активом для инвесторов. На данный момент и последние 3 года доходность американских казначейских облигаций составляет около 4% против исторических 2,5% (данные с 2013 г.).

В чем сила золота

Идея держать золото в портфеле для диверсификации набирает популярность не только среди мировых ЦБ, но и у широкого рынка. Золото становится спекулятивным активом, однако его защитные свойства — не в стабильной цене, а в низкой корреляции с другими классами активов.

Как долго продлится рост

Подводя итоги, можно сказать, что золото — одновременно и спекулятивная, и защитная история. На наш взгляд, ралли в золоте нельзя сводить к какой-то одной причине. Рост спроса на желтый металл последние три года обусловлен совокупностью разных факторов:

🟨 Структурный фактор: центробанки уходят от доллара в резервах и наращивают золотые запасы. По нашему мнению, это продлится еще 1–2 года, так как потенциал роста доли золота в резервах с текущих 20% остается значительным.

🟨 Спекулятивный фактор: спрос со стороны биржевых фондов (ETF) может быть временным, но может говорить и о глобальном изменении подхода управляющих активами, учитывая, что золото в очередной раз доказало свою роль диверсифицирующего инструмента. Полагаем, в последнем случае ралли в золоте будет длится дольше, но будет более волатильным.

