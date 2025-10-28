Ход торгов. Рынок акций отскакивает от минимумов 2025

Главное

• Рынок акций начал вторник в плюсе. Индекс МосБиржи отскакивает после падения на новые минимумы 2025 г. (2458 п.).

• Почти все голубые фишки переместились в зеленую зону. В лидерах вчерашние аутсайдеры — акции ЛУКОЙЛа и Норникеля. Слабее коллег смотрятся бумаги Татнефти.

• Индекс гособлигаций RGBI отступил вверх от своих минимумов с 16 октября и вернулся выше 114 п.

• Пара CNY/RUB подросла к 11,19 руб., вечный фьючерс на USD/RUB просел до 79,9.

• Нефть опустилась ниже $65 за баррель марки Brent.

• Лидеры: ВК (+4,2%), СПБ Биржа (+4,1%), Норникель (+3,7%).

• Аутсайдеры: Татнефть-ао (-0,8%), Софтлайн (-0,8%), Хэдхантер (-0,5%).

В деталях

К 13:35 МСК Индекс МосБиржи прибавляет 0,9% и торгуется на отметке 2499 п

Рынок акций под давлением геополитического и монетарного факторов начал неделю в ощутимом минусе. Индекс МосБиржи в понедельник обновил свои минимумы за 2025 г., опустившись к 2458 п. На вечерке падение ускорилось, и IMOEX 2 завершил день чуть выше 2450 п.

Сегодня российский рынок начал отскок после сильных распродаж. Бенчмарк штурмует ближайшую цель восстановления — сопротивление на 2500 п.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, сообщила, что цикл снижения ключевой ставки займет весь 2026 г., и добавила, что решение должно быть взвешенным, поскольку быстрое понижение «перечеркнуло бы весь достигнутый путь», и его пришлось бы проходить заново. Также глава ЦБ отметила, что при прочих равных без изменения НДС высокие ставки в экономике пришлось бы держать дольше.

Бумаги ЛУКОЙЛа сегодня находятся в лидерах среди голубых фишек, отскакивая после недельного падения на 18%. Акции попали почти в «идеальный шторм». Введение санкций США в отношении компании, перенос рассмотрения промежуточных дивидендов, а теперь еще и планы продать зарубежные активы сформировали негативный новостной фон.

Мы открываем торговую идею «Лонг ЛУКОЙЛ» в ожидании доходности 15% за три месяца. Риски считаем, вероятно, преувеличенными из-за недостаточной коммуникации компании с рынком, и фундаментально не видим непреодолимых вызовов.

Акции Сбера сегодня в плюсе. Банк отчитался за III квартал 2025 г. — оцениваем результаты как нейтральные. Чистая прибыль превысила наш прогноз на 6% в основном за счет более высоких чистых процентных доходов и меньшей стоимости риска. При этом чистые комиссионные доходы оказались немного ниже наших ожиданий: вместо роста на 1% они снизились г/г на ту же величину — главные комиссионные доходы Сбера (эквайринг и РКО) практически не росли в годовом выражении.

Бумаги Татнефти смотрятся хуже рынка. Вчера компания отчиталась по РСБУ за 9 месяцев 2025 г. Чистая прибыль снизилась на 39% относительно аналогичного периода оказалась на уровне 37,84 млрд руб.

Раскрытые показатели позволяют оценить размер промежуточных дивидендов. Исходя из коэффициента выплаты 50% прибыли, дивиденды за III квартал, по нашим оценкам, могут составить 8,1 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность по обычке — 1,6%, по префам — 1,7%. Рекомендацию совета директоров по размеру промежуточного дивиденда ждем до конца ноября.

Акции ЦИАН сегодня среди лидеров роста. Совет директоров рекомендовал выплатить спецдивиденды в размере 104 руб. на бумагу, что соответствует текущей дивидендной доходности на уровне 16,6%. Гендиректор ЦИАН Дмитрий Григорьев также сообщил, что компания планирует выплатить следующий дивиденд в середине 2026 г. в размере более 50 руб. на акцию.

