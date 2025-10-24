Дивидендный доход: подборка акций с высокими выплатами. 24 октября 2025

Неблагоприятная нефтяная конъюнктура при сильном рубле вытеснила ЛУКОЙЛ, последнюю нефтяную фишку, из дивидендной корзины. И теперь она состоит из внутренних рублевых историй, включая регулируемые бизнесы — на замену пришла Интер РАО.

Дивдоходность рынка на уровне 7,1%, корзины — 14%. Корзина за месяц идет почти вровень с рынком. Долгосрочное опережение рынка сохраняется: рост на 18% за последний год, лучше рынка почти на 9 процентных пунктов.

Исключаем ЛУКОЙЛ

Неблагоприятная сырьевая конъюнктура и крепкий рубль поспособствовали тому, чтобы последняя нефтяная компания покинула наш дивидендный топ-лист. Наши аналитики по сектору подчеркивают, что дивидендная доходность ЛУКОЙЛа в размере более 10% на следующие 12 месяцев выглядит уже не так привлекательно по сравнению с другими бумагами.

Мы ожидаем дивиденды за I полугодие в размере 352 руб./акцию, а затем меньше, 318 руб./акцию, за II полугодие в связи с ожиданием снижения рублевой цены не нефть к концу года (5,2 тыс. руб. за баррель Urals в I полугодии против 4,7 тыс. руб. в III квартале и спотовой 4,2 тыс. руб.) и традиционного увеличения капитальных затрат в IV квартале.

Впрочем, риском в сторону как роста, так и понижения выступает динамика оборотного капитала, которая, в том числе, может значительно сказаться на дивидендной базе компании — скорректированном свободном денежном потоке.

На замену приходит Интер РАО

Интер РАО меняет последнюю бумагу нефтяников в корзине. Наш аналитик по сектору отмечает, что Интер РАО (у нас «Позитивный» взгляд) — инфраструктурная компания со стабильным и прибыльным электроэнергетическим бизнесом. Компания платит дивиденды раз в год после ГОСА, и дивидендная политика подразумевает выплату 25% от чистой прибыли.

Результаты за I полугодие 2025 г. (85,6 млрд руб. скорректированной чистой прибыли) указывают на то, что компания вполне может выйти на наш прогноз по чистой прибыли за год на уровне 145,5 млрд руб., а, при определенных условиях, может даже превысить его. Это дает текущую дивдоходность около 12,4%.

Из риск-факторов стоит упомянуть ранее прозвучавшую идею Минэнерго ограничить выплату дивидендов электроэнергетическими компаниями. Впрочем, затем замминистра энергетики объяснил, что ведомство выступает за точечные решения и ждать запрета или ограничений все же не стоит. Поэтому мы рассматриваем выплату дивидендов Интер РАО как весьма вероятную и считаем, что риски, связанные с возможной невыплатой, незначительные.

Доходность рынка на уровне 7,1%

Ожидаемая дивидендная доходность Индекса МосБиржи на 12 месяцев тем временем еще несколько снизилась и составляет 7,1%. Мы отмечаем, что это близко к минимумам с 2022 г., когда многие компании предпочли отказаться от выплат.

На этом фоне обновленная дивидендная корзина с ожидаемой средней дивидендной доходностью свыше 14% не только обещает доходность выше средне- и долгосрочных депозитов, но и в два раза опережает индекс по этому расчетному показателю, что инвесторы могут посчитать достаточно привлекательным в текущих условиях.

Особенно стоит отметить, что новый состав также в минимально зависит от текущей сырьевой конъюнктуры и курса рубля.

Внутренние рублевые регулируемые истории для волатильных времен

Российский рынок акций остается слабым, и даже сохраняющееся опережение индекса вряд ли может удовлетворить инвесторов в акции. После окончания летнего дивидендного сезона корзина несколько отстала от рынка, суммарно чуть более чем на 1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с Индексом МосБиржи полной доходности.

Однако, за 12 месяцев она прибавила 18%, что уже выше депозитной ставки, а также на 9 п.п. лучше Индекса МосБиржи полной доходности. Мы полагаем, что в условиях сохраняющейся волатильности сырьевой конъюнктуры, не говоря о постоянных ценовых качелях от стремительного обретения и не менее стремительных утрат надежд на перемирие, инвесторов могут в большей степени привлекать рублевые бизнесы, в значительной степени регулируемых компаний, которые теперь в основном и представлены в корзине.

БКС Мир инвестиций — Дивидендная корзина. Методология / Правила: • Равновзвешенный портфель из пяти акций с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью (на следующие 12 месяцев) • Минимальный порог ликвидности — среднедневной объем торгов (ADTV) за 3 месяца не менее $5 млн • Ребалансировка будет проходить в случае существенных изменений оценок дивдоходности на 12 месяцев вперед или если дивдоходность компонента корзины будет на 5% ниже дивдоходности кандидата на включение в корзину Дирекция инвестиционной аналитики БКС оставляет за собой право отходить от настоящих правил в исключительных случаях при изменениях в покрытии, а также нетипичной неопределенности/волатильности в отношении фундаментальных характеристик компании и/или дивидендов на акцию. Такие случаи будут надлежащим образом описаны.

