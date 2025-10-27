Видеотеханализ: от легкой эйфории к новым минимумам

Геополитика стремительно меняет направление движения российского рынка акций. От легкой эйфории на анонсе встречи лидеров РФ и США до новых минимумов 2025 г. прошла всего неделя. О чем говорит техническая картина в голубых фишках, разбираемся в видеоматериалах, которые доступны для клиентов БКС Мир инвестиций.
Существуют разные методы оценки стоимости активов. Общий подход предполагает разделение на технический и фундаментальный анализы.
Подробнее ознакомиться с техническим анализом можно в нашем обучающем курсе. Если он пока кажется сложным, есть более простая версия для новичков.
