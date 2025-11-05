Итоги торгов. Пробуксовка на достигнутом уровне

Главное

• Рынок акций буксует в блоке 2520–2570 п. Из тяжеловесов индекса Мосбиржи опять тянет вниз ЛУКОЙЛ.

• Рынок облигаций отдыхает от аукционов Минфина и данных по недельной инфляции.

• Валютные пары хорошо растут, но впереди может подстерегать сопротивление.

• Лидеры: ВУШ (+6,21%), ЭсЭфАй (+4,82%), ПИК (+2,64%), Европлан (+2,46%).

• Аутсайдеры: ОГК-2 (-16,49%), Хэдхантер (-2,47%), Юнипро (-2,2%), Эн+ (-2,11%).

В деталях

Стартовала сокращенная рабочая неделя. Для российского фондового рынка это может означать некоторое снижение торговой активности. Индекс Мосбиржи в понедельник рос на малых объемах, и сегодня отыгрывает обратно свои скромные завоевания. Фактически же бенчмарк буксует в блоке 2520–2570 п. без особых изменений. Для качественного улучшения технической картины нужно возвращаться на уровни выше 2600 п.

Слабее рынка сегодня выглядят бумаги нефтегазового сектора — из тяжеловесов по-прежнему тянет индекс вниз ЛУКОЙЛ. Сегодня на канале БКС Мир Инвестиций прошел эфир, посвященный акциям компании.

Лучше рынка сегодня выглядят более легкие на подъем бумаги 2-го эшелона.

Данные Росстата по недельной инфляции, к которым обычно приковано внимание рынка по средам, на этот раз выйдут лишь в пятницу, и будут охватывать период с 28 октября по 5 ноября.

Геополитический фактор пока не приносит «белых лебедей». Напротив, президент Владимир Путин провел очное совещание с членами Совбеза, на котором было поручено изучить целесообразность ядерных испытаний. Однако в пятницу в Вашингтоне должна состояться встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Дональдом Трампом, на которой в том числе будет затронут вопрос урегулирования российско-украинского конфликта.

Индекс МосБиржи завершает основную сессию на отметке 2546,62 п. (-0,95%).

Объем торгов акциями на основной сессии — 59,5 млрд руб. (в 2,7 раза выше объема понедельника).

Полюс объявил дивиденды за III квартал 2025 г. — 36 руб. на акцию. Дивдоходность выплаты — около 1,7%.

Акрон определился с дивидендами за 9 месяцев 2025 г. — 189 руб. на акцию. Дивдоходность — около 1%.

Европлан анонсировал дивиденды за 9 месяцев 2025 г. — 58 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность акций Европлана — около 10,2%.

ОГК-2 переживает дивидендный гэп.

Индекс гособлигаций RGBI сегодня смог удержаться на уровнях, достигнутых в понедельник. Поддержку рынку оказывает факт отсутствия аукционов Минфина и перенос данных по недельной инфляции на конец недели. Подробнее за событиями на рынке облигаций следите в специальной рубрике.

Биржевая пара CNY/RUB продолжила движение по направлению к блоку сопротивления 11,43—11,51 руб.

Нефть Brent не может закрепиться выше $65. Давление на котировки может оказывать решение ОПЕК+ увеличить добычу в декабре на 137 тыс. б/с. Относительно нового витка антироссийских санкций от СМИ поступают смешанные сигналы. Подробнее — в статье.

Индекс S&P 500 находится в районе 6804 п. и прибавляет +0,49%. Подробнее — в обзоре срочного рынка.

