Рынок облигаций: отрезвление после праздников

Индекс гособлигаций RGBI умеренно корректируется после праздничных торгов понедельника — сегодня к активности возвращаются институциональные инвесторы, поэтому и оптимизм на рынке может быть более сдержанным.
Технически мы находимся в районе сопротивления — 115,76–116 п. Закрепление на данном уровне может быть позитивным сигналом для продолжения восстановления котировок. И, наоборот, уход под указанный уровень будет повышать вероятность перехода бенчмарка к боковой динамике с примерными границами 113,5–115 п.
Текущая неделя сокращенная, поэтому ожидается пониженная активность эмитентов по новым размещениям. Предстоящие букбилдинги в основном планируются на неделю, которая стартует с 10 ноября.
(!) Статистика Росстата по недельной инфляции на этой неделе выйдет не в среду, а в пятницу — 7 ноября.
Сегодня Банк России опубликует Новостной индекс деловой активности.
БКС Мир инвестиций