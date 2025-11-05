Рынок облигаций: отрезвление после праздников

Индекс гособлигаций RGBI умеренно корректируется после праздничных торгов понедельника — сегодня к активности возвращаются институциональные инвесторы, поэтому и оптимизм на рынке может быть более сдержанным.

Технически мы находимся в районе сопротивления — 115,76–116 п. Закрепление на данном уровне может быть позитивным сигналом для продолжения восстановления котировок. И, наоборот, уход под указанный уровень будет повышать вероятность перехода бенчмарка к боковой динамике с примерными границами 113,5–115 п.

Текущая неделя сокращенная, поэтому ожидается пониженная активность эмитентов по новым размещениям. Предстоящие букбилдинги в основном планируются на неделю, которая стартует с 10 ноября.

(!) Статистика Росстата по недельной инфляции на этой неделе выйдет не в среду, а в пятницу — 7 ноября.

Сегодня Банк России опубликует Новостной индекс деловой активности.

Новости рынка

Росинтер Ресторантс Холдинг — владеет сетями ресторанов Il Патио, TGI Fridays, Планета суши и др. — 6 ноября проведет сбор заявок на выпуск серии БО-03. Объем — 500 млн руб. Срок — 3 года. Предусмотрена put-оферта через 1,5 года. Купоны квартальные, фиксированные до даты оферты. Ориентир по ставке — 21–24%. Кредитный рейтинг — BB+. В обращении у компании уже есть один выпуск, торгующийся с доходностью в 26,67%.

Эксперт РА подтвердило рейтинг Селектела на уровне ruAА-, прогноз «Cтабильный».

на уровне ruAА-, прогноз «Cтабильный». Т-Банк (эмитент СФО ТБ-5) c 10 по 11 ноября будет проводить сбор заявок по облигациям класса А, обеспеченных портфелем кредитных карт, выданных банком. Объем — 12 млрд руб. Срок — 2,1 года. Купоны ежемесячные, фиксированные. Ориентир по ставке — не выше 17,5%, что соответствует доходности к погашению в 18,95% годовых.

Эталон-финанс (девелопер недвижимости Etalon Group) 18 ноября планирует провести сбор заявок на выпуск серии 002P-04. Объем — не менее 1,5 млрд руб. Срок — 2 года. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — не выше 20,5%, что соответствует доходности к погашению в 22,54% годовых.

Текущие доходности

Ключевая ставка — 16,5%

Ставки денежного рынка: RUONIA — 16,29%, RUSFAR ON — 16,35%, RUSFAR CNY — 0,1%

Доходность 10-летних ОФЗ — 14,69%

Доходность 30 наиболее ликвидных корпоративных выпусков (IFX Cbonds) — 16,45%

Cbonds CBI RU Middle Market Investable — 20,28%

Доходность индекса замещающих облигаций — 8,38%

Доходность индекса юаневых облигаций — 7,37%

