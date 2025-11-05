Цена нефти и газа. Цели роста и падения

Нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник закрылись на уровне -0,69%. Цены на нефть снизились во вторник под давлением укрепления доллара. В среду снижение цен сдерживает поддержка рынка — в воскресенье ОПЕК+ сообщила о приостановке увеличения добычи нефти в I квартале.

На 4-часовом графике дорога открылась к целям роста: 1) 65,45 2) 65,8 3) 66,4. Отмена сценария при сломе поддержки 63,9.

Среднесрочная картина (цели роста дневного графика): 1) 66–66,15 2) 67–67,2. Сценарий актуален, пока нет слома поддержки 63,38.

3 ноября прошла экспирация ноябрьского РФ контакта — BRX.

Текущий форвардный контакт ICE – BRNF. Текущий форвардный контакт РФ – BRZ.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта европейского эталона марки Brent (BRN).

Новостной фон

• Министры восьми стран ОПЕК+ согласовали увеличение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей сутки (б/с) в декабре. После этого, «с учетом сезонных факторов», планируется взять паузу и не увеличивать объемы в течение I квартала 2026 г., сообщила пресс-служба организации. ОПЕК+ пытается восстановить сокращение добычи на 2,2 млн б/c, которое было достигнуто в начале 2024 г. Добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 400 тыс. б/с, до 29,05 млн б/с, что является самым высоким показателем за 2,5 года.

• Согласно ежемесячному отчету EIA о поставках нефти, в США добыча сырой нефти в августе достигла 13,794 млн б/с — новый рекордный показатель. В годовом исчислении это позволяет увеличить добычу сырой нефти в США на 430 тыс. б/с.

• Китайские НПЗ отказываются от поставок нефти из России из-за введенных в октябре санкций США в отношении российских нефтекомпаний и их «дочек», сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Так, это затронуло нефть премиальной марки ESPO (ВСТО), стоимость которой резко упала после объявления о санкциях. По словам собеседников агентства, в стороне остаются как государственные компании, например Sinopec и PetroChina Co., так и небольшие частные предприятия-«чайники».

• В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, упали на -11% г/г, до 86,91 млн баррелей за прошлую неделю.

• Согласно пятничному отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти уменьшилось на 6 за неделю и составило 414 против 479 годом ранее. Количество газовых буровых установок — 125, +4 за неделю против 102 годом ранее.

• Саудовская Аравия может снизить декабрьские цены на нефть в Азии до многомесячных минимумов. Цены на Arab Light в декабре могут упасть на $1,2–1,5 за баррель.

Природный газ

Фьючерсы на природный газ: во вторник цена выполнила сформированные цели роста. Структура 4-часового графика указывала на цели роста: 1) 4,220–4,235 2) 4,258–4,320. Максимум дня установлен на отметке 4,396.

В среду появилась реакция продавцов. Увеличиваются риски начала волны снижения. Пока нет слома сопротивления 4,326, дорога открыта к целям коррекции: 1) 4,15 2) 4,074 3) 4,028.

Если цена пробьет сопротивление 4,326, допускается продолжение роста в область 4,480–4,5.

Текущий форвардный контакт США – NGZ. Текущий форвардный контакт РФ – NGX.

Для большей точности и надежности оценки структуры движения все цели в обзоре указываются для форвардного контракта американского эталона природного газа (NG).

На Мосбирже также торгуются фьючерсы на европейский природный газ под тикером TTF. Актуальный контракт — FFX5.

