Ангелина Степанова
Новости

Акции ЛУКОЙЛа — покупать или продавать? Эфир на БКС Мир инвестиций


Акции ЛУКОЙЛа обвалились на 20%, но начался отскок. В компании заявили, что продадут зарубежные активы: LUKOIL International уже покупает Gunvor Group. Как это отразится на показателях?

Сегодня, 5 ноября, в прямом эфире на канале БКС Мир инвестиций вы узнаете:

  • что сейчас делать с акциями
  • что будет с компанией дальше
  • какой вышел отчет.

Об этом расскажут старший аналитик по нефтегазовому сектору БКС Кирилл Бахтин и директор по работе с состоятельными клиентами БКС Ультима Private Banking Руслан Гусейнов.

Начало в 18:00 МСК.

