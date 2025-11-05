Акции ЛУКОЙЛа — покупать или продавать? Эфир на БКС Мир инвестиций

Акции ЛУКОЙЛа обвалились на 20%, но начался отскок. В компании заявили, что продадут зарубежные активы: LUKOIL International уже покупает Gunvor Group. Как это отразится на показателях?

Сегодня, 5 ноября, в прямом эфире на канале БКС Мир инвестиций вы узнаете:

что сейчас делать с акциями

что будет с компанией дальше

какой вышел отчет.

Об этом расскажут старший аналитик по нефтегазовому сектору БКС Кирилл Бахтин и директор по работе с состоятельными клиентами БКС Ультима Private Banking Руслан Гусейнов.

Начало в 18:00 МСК.

Смотреть эфир в ВК

БКС Мир инвестиций