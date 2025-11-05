ПрофитОткрыть счет
Акрон определился с дивидендами за 9 месяцев 2025


189 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Акрона в качестве дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 декабря 2025 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 8 декабря.

Окончательно решение по выплате будет принято на собрании акционеров, которое состоится 28 ноября 2025 г.

Текущая дивидендная доходность акций Акрона — около 1%.

