Срочный рынок. Капитаны Уолл-стрит призывают к осторожности

Рынок США

• Индексы S&P 500 и NASDAQ упали на 1,17% и 2,04%. Russell 2000 потерял 1,73%.

4 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне, при этом финансовый сектор (+0,52%) лидировал, а технологический (-2,64%) — отставал.

• Во вторник рынок отступил на фоне раздувания пузыря искусственного интеллекта, отчасти после новых медвежьих пессимистических заявлений управляющего хедж-фондом Майкла Берри.

• Хотя нельзя винить во всем Берри: другие руководители Уолл-стрит также призывают быть осторожными. Тед Пик, глава Morgan Stanley, заявил, что следует быть готовыми к падению на 10–15%. А по словам главы Goldman Sachs Джеймса Соломона, мультипликаторы технологических компаний высоки, и откат на 10–15% во время бычьего тренда — это нормально.

• Приостановка работы правительства США — рекордная, и некоторые опасаются, что она продлится до Дня благодарения. Конца этому пока не видно.

• Биткойн впервые с лета упал ниже $100 тыс., в то время как технологические акции индекса NASDAQ 100 потеряли 2%. Tesla снизилась после того, как Norges Bank, акционер с долей в 1,14%, заявил, что не одобрит предложенный Маском пакет акций в размере $1 трлн.

• Акции Uber и Palantir упали, несмотря на превышение показателей прибыли, поскольку Уолл-стрит требовала большего.

• AMD во вторник превзошла прогнозы, сообщив о скорректированной прибыли и выручке. Но после дня неудач для технологической отрасли, похоже, никого это не волновало.

Производитель чипов попал в заголовки новостей в этом квартале благодаря сделке по инвестированию в OpenAI и крупной продаже чипов Oracle. Выручка за III квартал составила $9,25 млрд против ожидавшихся Уолл-стрит $8,7 млрд. Валовая рентабельность выросла до 52%, а операционная рентабельность составила 24%, что едва соответствует прогнозам. Капитальные вложения оказались значительными — $258 млн против прогнозируемых $220 млн, большая часть которых была потрачена на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

Для инвесторов еще одним поводом для паузы стали международные поставки. Несмотря на переговоры между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, американские полупроводниковые компании по-прежнему не наблюдают роста заказов, а в отчетах AMD выручка от поставок графических процессоров в Китай упомянута, лишь поскольку в результатах эта важная сделка не отражена.

• Акции Super Micro Computer упали на 6%. Производитель оборудования для центров обработки данных опубликовал еще неаудированные результаты: компания получила выручку примерно на $800 млн меньше, чем ожидалось на Уолл-стрит. Тем не менее прогноз выручки на II финансовый квартал составляет $10–11 млрд, что значительно выше ожидаемых рынком $8 млрд.

• Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже падают.

Американские индексы на премаркете снижаются.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-12.25) в минусе. Индекс STOXX 50 падает на 0,7%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng потерял 0,07%

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже падает. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,33%.

Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс Подписаться

Товарные рынки

• В золоте (GOLD-12.25) развивается боковик. На Чикагской бирже, согласно декабрьскому контракту, предлагают $3970 за унцию, +0,2%.

• Нефть (BR-12.25) марки Brent, согласно январскому контракту, торгуется по $64,8 за баррель, +0,6%.

Министры восьми стран ОПЕК+ согласовали увеличение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей сутки (б/с) в декабре. После этого, «с учетом сезонных факторов», планируется взять паузу и не увеличивать объемы в течение I квартала 2026 г., сообщила пресс-служба организации. ОПЕК+ пытается восстановить сокращение добычи на 2,2 млн б/c, которое было достигнуто в начале 2024 г. Добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 400 тыс. б/с, до 29,05 млн б/с, что является самым высоким показателем за 2,5 года.

Согласно ежемесячному отчету EIA о поставках нефти, в США добыча сырой нефти в августе достигла 13,794 млн б/с — новый рекордный показатель. В годовом исчислении это позволяет увеличить добычу сырой нефти в США на 430 тыс. б/с.

• Фьючерс на природный газ (NG-11.25) на Московской бирже теряет 0,6%.

Криптовалютный рынок

• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже падает на 4,5%.

Биткойн торгуется в районе $101 тыс. В понедельник ему удалось удержаться выше $105 тыс. (~$60 по IBIT). Вчерашняя коррекция была более глубокой: он торговался около $99 тыс. (~$56,7 по IBIT) и закрыл день вблизи круглых $100 тыс.

Биткойн завершил октябрь в минусе почти на 4%. В то же время возможность для улучшения фундаментальной картины прослеживается до сих пор. Несмотря на сильную амплитуду, вчерашнее снижение не было спровоцировано конкретным негативным событием. То есть в традиционно сильном IV квартале все еще сохраняется пространство для его роста.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже теряет 8,3%.

Эфириум торгуется на уровне $3298.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

БКС Мир инвестиций