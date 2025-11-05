Прогнозы и комментарии. Росли на низких оборотах

Главное

• Индекс МосБиржи продолжал восстановление в начале ноября, однако активность инвесторов низкая.

• Рынок по-прежнему чувствителен к геополитическим заявлениям.

• На мировых рынках наблюдаем признаки ухода от риска.

• Акции в фокусе

В деталях

Первые торговые дни ноября ознаменовались ростом на рынке акций при существенном спаде активности. В субботу обороты не дотянули до 18 млрд руб. за утреннюю, дневную и вечернюю сессии по акциям индекса МосБиржи, а в понедельник выросли до 26 млрд руб. Это самые низкие уровни в текущем году.

Геополитическая неопределенность, высокие процентные ставки и сильный рубль по-прежнему удерживают инвесторов от активных действий.

Тем не менее рынок постепенно восстанавливается. В составе индекса в понедельник все акции закрыли день в плюсе. Бенчмарк поднимался выше 2570 пунктов, обновив максимумы с 24 октября. Есть шансы на движение к следующим целям на 2600 и 2650. Ближайшая поддержка остается на уровне 2500.

От минимумов октября индекс прибавил 5,8%, но до перекупленности еще далеко.

Источник и правообладатель данных: ПАО Московская Биржа*

И снова Трамп

Отскок от годовых минимумов, наблюдавшийся на прошлой неделе, отчасти был техническим. Также он поддерживался корпоративными новостями, в частности от ЛУКОЙЛа о продаже иностранных активов после введения санкций США.

В понедельник рынок вновь реагировал на заявления президента США Дональда Трампа, который выразил уверенность в урегулировании украинского конфликта. В конце октября он провел встречу с лидером КНР, итоги которой рынок трактовал с осторожным оптимизмом.

Одновременно наблюдается эскалация вокруг Венесуэлы.

Коррекция на мировых площадках

Вчера прошла волна продаж на американском рынке акций. Больше 2% потерял NASDAQ, а на криптовалютном рынке обновлялись минимумы с июня-июля. Индекс доллара (DXY) впервые с августа достиг 100. Есть определенные признаки бегства от риска. Тем временем в США продолжается шатдаун.

Российский рынок в большей степени волнует реакция цен на сырье. Нефтяные котировки пока балансируют на прежних уровнях, в районе $64 за баррель Brent. В выходные восемь стран ОПЕК+ решили нарастить добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/c) к уровню ноября, а в I квартале 2026 г. взять паузу, как поясняется, в связи с сезонностью.

Бумаги в фокусе

• МКБ (+2,9%), Татнефть (+2,9%), ПИК (+2,7%), ВК (+2,5%). В лидерах в начале недели при низких оборотах оказался почти весь топ волатильных акций.

• ЛУКОЙЛ (+1,9%), Роснефть (+2,4%). Среди тяжеловесов лучше рынка держались акции крупнейших нефтяников, которые ранее активно дешевели после введения санкций. Аналитики БКС в конце октября открыли идею по ЛУКОЙЛу, считая негативную реакцию рынка чрезмерной, и она уже приносит результат.

• ОГК-2 (+2%). Акции электроэнергетической компании сделали рывок вверх в день отсечки по Т+1. Дивдоходность составила 14,2%. Сегодня на открытии основных торгов бумага очистится от дивидендов. Долгосрочный взгляд на акции компании сохраняется «Негативный».

Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс Подписаться

Утренняя сессия

На утренних торгах Индекс МосБиржи снижается на полпроцента.

Лидеры: ВУШ (+2%), ЦИАН (+1,3%), Займер (+1,3%).

Аутсайдеры: РуссНефть (-1,6%), Эн+ (-1,2%), Юнипро (-1%).

Ожидаемые события в среду

• Заседание совета директоров по вопросу дивидендов проведут Полюс, Акрон. • Банк России опубликует Новостной индекс деловой активности. • Выйдут данные по деловой активности в сфере услуг в Европе и США.

Помогите сделать БКС Экспресс еще полезнее, ответив всего на один вопрос

БКС Мир инвестиций