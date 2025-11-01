Бразилия на Мосбирже: изучаем новый фьючерс

Московская биржа запустила торги фьючерсами на фонд, который отражает динамику бразильского фондового рынка. Особенности и перспективы нового инструмента подробно изучили в статье.

Основные характеристики

Торговый код — BRAZIL . Короткий код — BZ .

. Короткий код — . Тип фьючерса — рассчетный.

Базовый актив — акции инвестиционного фонда iShares MSCI Brazil ETF от компании BlackRock .

от компании BlackRock Минимальный лот — одна акция фонда (~$30).

Фьючерсы квартальные — с экспирацией в декабре, марте, июне и сентябре.

Котировки в USD, расчеты в рублях.

Актуальный контракт BRAZIL-12.25

Начинка фонда

iShares MSCI Brazil ETF — это крупнейший ETF на бразильский рынок. Фонд котируется в долларах США, но все активы номинированы в бразильских реалах. Таким образом, доход инвестора зависит как от роста акций, так и от динамики бразильской валюты.

Фонд следует за индексом MSCI Brazil 25/50 Index.

В настоящее время в состав индекса входят 44 компании. Наибольший вес имеют компании финансового сектора.

Среднегодовой рост индекса за последние 5 лет — 11,51%. Для сравнения: аналогичная доходность индекса MCSI Emerging Markets, который отслеживает динамику всех развивающихся рынков, — 7,51%.

P/E — 10,3. Форвардный P/E — 9. Дивдоходность — 5,9%.

Топ-10 компаний по весу в индексе:

Nu Holdings — 12,52%. Бразильский аналог Т-Инвестиций — специализируется на предоставлении инновационных финансовых услуг, полностью управляемых через мобильное приложение, без физических отделений. Itaú Unibanco — 8,97%. Еще один крупный банковский холдинг. Vale — 8,93%. Горнодобывающая компания, крупнейший мировой экспортер железной руды. Petrobras — 5,41%. Энергетическая компания, занимающаяся разведкой, добычей и продажей нефти, природного газа и электроэнергии. Контролируется государством. Petrobras PN — 6,09%. Привилегированные акции компании. Banco Bradesco — 3,84%. И снова банк. B3 SA — 3,28%. Бразильская фондовая биржа. Eletrobras — 3%. Энергетическая компания, специализирующаяся на генерации и передаче электроэнергии. SABESP — 2,97%. Предоставляет услуги по водоснабжению и водоотведению (канализации). WEG — 2,84%. Промышленный конгломерат, производит электродвигатели и энергетическое оборудование.

Суммарный вес указанных компаний в индексе — 57,85%.

Техническая картина

С 2008 г. актив глобально находится в нисходящей динамике.

Просматривается ключевой блок поддержки в районе $20. В начале этого года именно от него котировки оттолкнулись наверх.

В июне-июле цена преодолела и произвела ретест сопротивления в районе $26,57.

В текущем моменте подошли к следующему сопротивлению на $31,2. Способность преодолеть его и закрепиться выше будет служить позитивным сигналом продолжения роста. В таком сценарии актив может дойти до следующей цели в $35,5.

На дневном графике просматривается восходящий канал. Котировки находятся выше 200-дневной скользящей средней, что в целом служит признаком восходящей динамики.

Актив подошел к повторному тесту горизонтального сопротивления. От того, как поведет себя здесь цена, и будет зависеть дальнейшая динамика.

Экономика и возможности

Монетарная политика Центробанка Бразилии в текущем моменте является ястребиной, в чем схожа с ДКП Банка России. Осенью прошлого года он перешел к циклу повышения ключевой ставки (Selic Rate), к середине текущего года довел ее до 15% и пока удерживает на данном уровне.

Жесткая монетарная политика оказывает давление на рост экономики. Согласно оценке S&P Global, в текущем году ВВП вырастет на 2,2% по сравнению с +3,4%, наблюдавшимися в 2024 г. Средний рост ВВП на горизонте 2025–2028 гг. ожидается на уровне 2%.

Bank of America полагает, что ЦБ Бразилии начнет снижать ставку в декабре, а к концу 2026 г. Selic Rate достигнет 11,25%.

Снижение ставок в США также может стимулировать приток средств на фондовые рынки развивающихся стран, включая Бразилию.

Ключевые риски

Выборы 2026 г. В октябре следующего года в стране пройдут масштабные выборы — будут избраны президент, вице-президент, члены национального конгресса, губернаторы, вице-губернаторы, законодательные собрания всех штатов. Для фондового рынка это означает риск расширения геополитической риск-премии и повышения волатильности, которая стартует за 3–6 месяцев до события.

В октябре следующего года в стране пройдут масштабные выборы — будут избраны президент, вице-президент, члены национального конгресса, губернаторы, вице-губернаторы, законодательные собрания всех штатов. Для фондового рынка это означает риск расширения геополитической риск-премии и повышения волатильности, которая стартует за 3–6 месяцев до события. Долг и реал. Рейтинговое агентство S&P считает, что в ближайшие несколько лет Бразилия может столкнуться с крупным бюджетным дефицитом и ростом долга. Большая часть долга номинирована в местной валюте, сохраняется риск ее ослабления.

Рейтинговое агентство S&P считает, что в ближайшие несколько лет Бразилия может столкнуться с крупным бюджетным дефицитом и ростом долга. Большая часть долга номинирована в местной валюте, сохраняется риск ее ослабления. Цены на сырье. Экономика Бразилии сильно зависит от цен на сырьевые товары (нефть, железная руда, сельскохозяйственная продукция), которые также повержены волатильности и цикличности.

В какие еще рынки можно инвестировать

Сегодня на Мосбирже инвесторам доступны фьючерсы с экспозицией на индексы крупнейших экономик мира. Данные инструменты позволяют всем категориям инвесторов получить дополнительную диверсификацию портфеля без инфраструктурных рисков с расчетами в российских рублях.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. Его можно представить как договор, согласно которому одна сторона продаст или купит что-то у другой стороны в определенный день по заранее зафиксированной цене. Как работать с фьючерсами, читайте в обучающем материале.

Чтобы торговать фьючерсами, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тест «Производные финансовые инструменты». В приложении «БКС Мир инвестиций» он доступен в разделе Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, вы можете подключить маржинальную торговлю. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

Как подключить услугу

Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.

В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Маржинальная торговля.

