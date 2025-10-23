Прогнозы и комментарии. Что поддержит акции нефтянки?

Главное

• Индекс МосБиржи на вечерней сессии упал на 2% — введены санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, были очередные спекуляции на тему дальнобойного оружия, саммит президентов откладывается, а инфляция ускорилась. Бенчмарк вновь протестировал технический аптренд — это поддержка. Взлет нефтяных фьючерсов и ослабление рубля способны частично компенсировать провал курсов акций.

• Бумаги в фокусе: ЛУКОЙЛ и Роснефть — под давлением санкций, а префы Сургутнефтегаза подскочили на валютном факторе.

• Рубль может ослабнуть из-за расширения риск-премии, несмотря на скачок барреля, а поддержать курс нацвалюты способно пятничное решение по ставке — ЦБ наверняка сохранит 17%.

• На внешнем контуре: умеренная коррекция индексов США, а их утренние фьючерсы подрастают, в АТР разнонаправленная динамика бенчмарков, европейские площадки откроются невыразительно. Российский рынок остается волатильным — во власти негативных факторов и информационного шума.

• На сырьевом рынке: нефть Brent резко вверх на обострившейся геополитике — баррель дороже $64; золото в стадии коррекции после ралли — унция пока немного ниже $4100, но вскоре может быть ближе к $4000; волатильный газ NG остывает — фьючерс ушел под $3,5.

В деталях

Индекс МосБиржи опять упал — еще днем были отскок и закрытие над 2650 п. (+0,8%), но на вечерке случился резкий провал на 2%, и бенчмарк на минимуме был у 2584 п. Закрытие на отскоке — 2611 п. Обороты в среду средние — суммарные менее 87 млрд руб., но за считанные часы вечерней сессии наторговали столько же, сколько и на основной. От недавнего ралли почти ничего не осталось — ожидания биржевиков на быструю деэскалацию опять не оправдались. На рынке много информационного шума и спекулятивного наплыва, эмоции захлестывают, движения курсов рваные, исход не предопределен.

Причин возобновления продаж хоть отбавляй — инфляция ускорилась, Трамп отменил встречу в Будапеште, были вбросы по дальнобойному оружию, Минфин США ввел санкции против ЛУКОЙЛа, Роснефти и их дочерних компаний. С таким набором факторов биржевая волатильность вновь резко повысилась, акции быстро слетели на минимумы осени.

Технически — трехлетний аптренд в Индексе МосБиржи все еще актуален, динамическая линия сейчас в области 2580 п. оберегает бенчмарк от провала на годовое дно, у 2520 п. На фоне санкций повышенное давление ощущается в бумагах компаний, попавших под ограничения, а их суммарный вес в структуре индекса более 19%, и закономерно они тянут за собой вниз весь рынок. Сегодня будет очень показательная сессия — сможет ли рынок противостоять совокупности негативных факторов и сохраниться в аптренде? Закрытие покажет.

Рубль на основной сессии закрылся разнонаправленно: внебиржевые доллар и евро подросли на 0,4% и 0,1% — 81,65 и 94,75 соответственно, курс биржевого юаня после утреннего прокола 11,5 в итоге упал на 0,3%, пара CNY/RUB откатила к 11,37. Вечерние фьючерсы на валюты подросли после оглашения санкций — риск-премия расширилась.

Локальную поддержку курсу рубля окажет пятничное заседание ЦБ по ставке — на фоне обострившейся риторики и санкций, из-за налогового маневра и ускорения инфляции у регулятора почти не остается выбора. Вероятность сохранения 17% высокая. Решение будет известно после 13:30 МСК. А среднесрочно растут риски дальнейшего сокращения экспорта и притока валюты в страну — до конца года доллар может вернуться в створ 85–90, тогда евро окажется по 100, а юань — вновь над 12.

Бумаги в фокусе

• ЛУКОЙЛ (-3,4%). Хуже рынка на фоне санкций. Курс на вечерке падал ниже 6020 руб. Психологический уровень — 6000 руб., скопление статичных и динамических поддержек — район 5800 руб. У бумаг максимальный вес в бенчмарке, почти 16%, и этим они оказывают сильное давление на весь индекс. Факторы поддержки — дивиденды. Долгосрочный таргет — 8200 руб., или +35%, а скачок нефти и укрепление инвалют выступят стабилизирующими факторами.

• Роснефть (-2,4%). Тоже в списке ограничений. В моменте был прокол 400 руб., но вернулись выше — это область годовых минимумов и уровни конца весны 2023 г. Если вдруг не удастся удержаться над круглыми, то следующая поддержка будет под 380 руб. Вес акций в структуре индекса не такой большой — лишь 3%, техническое влияние на широкий рынок сдержанное, но давление извне на крупнейшую госкомпанию создает общий негативный сентимент на бирже. Долгосрочный таргет — 670 руб., что на 66% выше текущих цен.

• Сургутнефтегаз-ап (+2%). Оказались в лидерах сессии среди всех бумаг индекса — пока одни нефтяные фишки падают, эти акции растут, и для такой рассинхронизации есть причина. Курс префов — производная от курса доллара, а на фоне эскалации растет вероятность роста инвалют. За этот год дивиденды вряд ли будут выше, чем по обычке, но участники могут закладывать повышенные дивидендные ожидания на будущий год на фоне эффекта низкой базы по инвалютам в 2025 г. Котировка на закрытии — выше 40 руб. Ближайшее техническое сопротивление — под 42 руб. Долгосрочный таргет — 51 руб., или +27%.

Ожидаемые события в четверг

Ключевые моменты

• Саммит ЕС. В повестке санкции против РФ • Отчеты ММК, Займера • Производственные и операционные результаты Норникеля, РусГидро • Рекомендация по дивидендам ЛУКОЙЛа

• Мнение аналитиков. Оцениваем влияние новых геополитических вводных • Там экстремально волатильно — 3 турбулентные акции • ВВП, недвижимость и реклама: как спорт влияет на экономику

