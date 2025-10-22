Мнение аналитиков. Оцениваем влияние новых геополитических вводных

Президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, поэтому подготовка к встрече приостановлена, сообщил источник NBC в Белом доме.

Кроме того, европейские страны и Киев прорабатывают возможность завершения конфликта с Россией по линии боевого соприкосновения, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В частности, ЕС и Украина готовят план урегулирования из 12 пунктов.

Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций

Перенос встречи Путина и Трампа негативно сказался на рынке акций, который с учетом дополнительных торговых сессий потерял более 4%. Мультипликатор Р/Е Индекса МосБиржи снизился до 4,25х. Теперь дисконт к историческим средним из-за геополитики составляет более 30%. Однако мы считаем, что основная часть дисконта в акциях образовалась из-за жесткой монетарной политики ЦБ РФ, поэтому в моменте длинные облигации с фиксированным купоном — лучшие из лучших.

В случае появления позитивных новостей относительно ключевой ставки или продвижения в переговорах Индекс МосБиржи может расти вплоть до 3000 п., но при прочих равных продолжит торговаться в диапазоне 2500–2800 п. Наш целевой уровень по индексу на 12 месяцев вперед оставляем без изменений — 3300 п. (без учета дивидендов), потенциал роста более 25%.

БКС Мир инвестиций