ВВП, недвижимость и реклама: как спорт влияет на экономику

В 2028 г. в Лос-Анджелесе пройдут XXXIV летние Олимпийские игры. Мероприятия такого масштаба давно стали очень дорогостоящими, и, по мнению некоторых аналитиков, все меньше городов готовы принимать Игры на своей территории. Страна-организатор несет серьезные траты, а в долгосрочной перспективе шансы вернуть эти средства крайне малы. Так, по мнению организаторов, Игры могут принести Лос-Анджелесу не менее $1 млрд, при этом бюджет на их проведение оценивается в $6,9 млрд.

Однако недавнее исследование Bank of America (BofA) говорит о том, что спортивные события — такие как клубный чемпионат FIFA или регулярные сезоны бейсбольной лиги — способны поднимать локальную экономику.

Приехать и потратить

Безусловно, главный двигатель спортивной экономики — траты болельщиков, зрителей, участников. Аналитики BofA в своем исследовании отмечают, что в последние годы люди стали больше тратить на впечатления. И особенно отчетливо этот тренд проявился после пандемии. С 2019 г. расходы на развлечения в целом выросли на 14%. Потребительские траты на спортивные события обошли даже музыкальные концерты — в этом сегменте прирост составил 25%. При этом повышаются не только стоимость, но и число зрителей. К примеру, в 2024 г. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) показала второй по величине результат по посещаемости — 22,3 миллиона болельщиков. И это, конечно же, отражается на местном бизнесе.

Так, аналитики BofA отмечают, что во время чемпионата мира FIFA 2025 траты в расположенных рядом со стадионами объектах — от ресторанов до сувенирных лавок и парковок — в среднем выросли на 7% год к году, а в некоторые дни повышались и на 10%. Игры Главной лиги бейсбола (MLB) принесли локальным предпринимателям на 25,3% больше прибыли, чем в межсезонье. В некоторых районах рост составлял более 60%, а траты на еду и напитки в местных заведениях увеличивались более чем на 80%. Анализ по всем командам лиги показал прирост в 13–60% в зависимости от города.

В Bank of America отмечают, что оценивать макроэкономический эффект спортивных событий сложно — необходимо учитывать затраты на строительство объектов и их модернизацию. При этом усиливать позитивный эффект может туристический приток, связанный с посещением мероприятий. По прогнозам BofA, ЧМ-2026 по футболу в США, Канаде и Мексике принесет экономике США около $17 млрд и создаст до 185 тыс. рабочих мест.

Российская страница в истории ФИФА

Свое футбольное мегасобытие есть и в истории России — в 2018 г. наша страна впервые принимала чемпионат ФИФА. По разным оценкам, расходы на подготовку к проведению турнира составили $11–13 млрд (в пересчете на курс 2018 г. можно говорить о 650–780 млрд руб.).

В финальном отчете оргкомитета «Россия 2018» говорится, что суммарный эффект от проведения чемпионата — в период с 2013 по 2018 гг. — достиг 952 млрд руб., или около 1% годового ВВП. За это время, следует из документа:

Создано до 315 тыс. рабочих мест в год, что увеличило доходы россиян на 459 млрд руб.

Федеральный и региональные бюджеты получили 164 млрд руб. дополнительных налоговых сборов.

На 797 млрд руб. выросла выручка малого и среднего предпринимательства, а экономика РФ в целом получила около $3 млрд за счет развития туризма во время проведения турнира.

Построено и реконструировано множество спортивных объектов, включая 12 стадионов и 95 тренировочных площадок.

Поближе = подороже

Кроме того, спортивные события такого масштаба становятся драйвером для сектора недвижимости, пишет РБК. Так, жилье в городах, где проходят крупные турниры, может подорожать в среднем на 5–25% в пределах 3–5 лет до самого мероприятия. Особенно отчетливо этот тренд проявляется как раз во время проведения чемпионатов мира по футболу.

«Рост цен начинается, как правило, уже через 3–6 месяцев после официального объявления хоста. Девелоперы активизируют проекты, банки фиксируют всплеск спроса на ипотеку и инвестиционные сделки. Эффект наиболее выражен в сегменте премиального жилья и краткосрочной аренды, особенно в радиусе 5 км от стадионов и транспортных узлов», — рассказывает изданию эксперт по зарубежной недвижимости Ирина Ковалева.

Так, в Рио-де-Жанейро, принимавшем ЧМ-2014, средняя стоимость недвижимости в центральных и прибрежных районах в 2010–2014 гг. выросла на 28–35%. В Москве и Санкт-Петербурге в 2015–2018 гг. цены на новостройки в радиусе 5 км от стадионов увеличивались на 15–20% быстрее среднерыночных показателей. Доха (ЧМ-2022) показала прирост на 20–25% относительно уровня 2018 г. Однако на фоне избытка предложения уже в 2023–2024 гг. сектор начал терять в цене — стоимость объектов падала на 4–6% год к году.

Чемпионат 2026 г. уже подстегнул рост цен на недвижимость в 16 городах, принимающих матчи. Так, в прилегающих к стадионам районах недвижимость дорожает на 5–10 п.п. быстрее среднего по стране. Кроме того, растет объем девелопмента в гостиничном и жилом сегментах — на 20–25% по сравнению с предыдущими годами.

Звездный перерыв

При этом не стоит забывать, что спортивные мероприятия — точка притяжения огромного количества фанатов и болельщиков. Тысячи человек, объединенных одной локацией — идеальная аудитория для маркетологов и промокампаний мировых брендов. И из этого может получиться грандиозное рекламное событие — как Супербоул в США.

Супербоул (англ. Super Bowl) — это финальный матч сезона Национальной футбольной лиги, главного чемпионата по американскому футболу. В среднем ежегодно его смотрят около 100 млн телезрителей, и многие ждут его не только ради азарта финального состязания. Супербоул стал культурным феноменом — за счет шоу в перерыве матча, которое длится 15–30 минут. Компании тратят грандиозные деньги на создание уникальных роликов специально для этой рекламной паузы, на спортивной арене выступают мировые звезды — Леди Гага, Джастин Тимберлейк, Бейонсе, The Weeknd. А кинокомпании готовят премьерные тизеры и трейлеры самых ожидаемых проектов специально к показу на финальной игре.

В 2025 г. рекламный ролик длительностью 30 секунд в эфире Супребоула стоил рекордные $8 млн. Реклама перед трансляцией тоже подорожала до $4,5 млн за полуминутное промо. Телеканал Fox, транслирующий игру, получил от продажи рекламы более $800 млн, а сам матч посмотрели 127,7 млн ​​зрителей.

