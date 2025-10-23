ПрофитОткрыть счет
Николай Филиппов
Российский рынок

Ожидаемые события на 23 октября 2025

Ключевые моменты
  • Саммит ЕС — в повестке санкции против РФ
  • Отчеты ММК, Займера
  • Производственные и операционные результаты Норникеля, РусГидро
  • Рекомендация по дивидендам ЛУКОЙЛа
  1. В России
  2. В мире
  3. О чем пишут СМИ

В России

ЛУКОЙЛ — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

Норникель — производственные результаты за III квартал 2025 г.

РусГидро — операционные результаты за 9 месяцев 2025 г.

Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г. опубликуют:

  • Займер
  • ММК.

16:00 МСК — Международные резервы, млрд долл. — за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 729,5.

В мире

Саммит ЕС. В повестке 19-й пакет санкций против РФ.

15:30 МСК — США — Первичные обращения за пособиями по безработице, тыс. — за неделю. Прогноз: 223. Предыдущее значение: 218.

15:30 МСК — еврозона — Индекс потребительского доверия — Октябрь. Прогноз: -15. Предыдущее значение: -14,9.

О чем пишут СМИ

США ввели санкции против Роснефти и Лукойла — РБК

Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште — Коммерсантъ

Что может поменяться в проекте бюджета ко второму чтению — Ведомости

Больше — дальше: в РФ решили отложить введение категории МСП+ — Известия

Россия сократила экспорт угля в Китай до минимума с 2021 года — ПРАЙМ

