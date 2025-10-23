Ожидаемые события на 23 октября 2025

ЛУКОЙЛ — заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за 9 месяцев 2025 г.
Норникель — производственные результаты за III квартал 2025 г.
РусГидро — операционные результаты за 9 месяцев 2025 г.
Финансовые результаты по МСФО за III квартал 2025 г. опубликуют:
16:00 МСК — Международные резервы, млрд долл. — за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 729,5.
Саммит ЕС. В повестке 19-й пакет санкций против РФ.
15:30 МСК — США — Первичные обращения за пособиями по безработице, тыс. — за неделю. Прогноз: 223. Предыдущее значение: 218.
15:30 МСК — еврозона — Индекс потребительского доверия — Октябрь. Прогноз: -15. Предыдущее значение: -14,9.
США ввели санкции против Роснефти и Лукойла — РБК
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште — Коммерсантъ
Что может поменяться в проекте бюджета ко второму чтению — Ведомости
Больше — дальше: в РФ решили отложить введение категории МСП+ — Известия
Россия сократила экспорт угля в Китай до минимума с 2021 года — ПРАЙМ
