Ход торгов. Рынок акций — падение ускорилось

Главное

• Рынок акций открыл день снижением. В середине дня были попытки сократить просадку, однако в конце основной сессии падение резко ускорилось на фоне новых геополитических вводных.

• Почти все представители Индекса МосБиржи в красной зоне. В аутсайдерах бумаги Полюса, чувствительные к геополитике Газпром, НОВАТЭК, Юнипро и Аэрофлот. В плюсе завершили основную сессию лишь акции Группы Астра

• Индекс гособлигаций RGBI продолжил откат, но в течение дня смог вернуться выше 115 п.

• Рубль несет потери: пара CNY/RUB выросла до 11,41 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 81,8.

• Нефть курсирует чуть выше $61 за баррель марки Brent.

• Лидеры: Группа Астра (+0,7%).

• Аутсайдеры: Юнипро (-8,5%), ПИК (-8,2%), Полюс (-6,1%).

В деталях

Индекс МосБиржи завершил основную сессию в минусе на 4,1%, на уровне 2632 п. Поводом для падения стали геополитические новости.

С утра участники торгов увидели риски ухудшения геополитической ситуации после сообщений CNN о том, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио «пока отложена». Причиной один из источников издания назвал «разные ожидания» глав внешнеполитических ведомств относительно вероятного окончания конфликта на Украине.

Под конец основной сессии портал Axios со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп не планирует встречаться с лидером РФ Владимиром Путиным «в ближайшем будущем». Также журналист телеканала NBC News Гарретт Хейк со ссылкой на неназванного представителя Белого дома отметил, что подготовку встречи президентов поставили на паузу. По информации журналиста, несмотря на то что состоявшийся накануне телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио был продуктивным, Трамп полагает, что сторонам пока рано проводить саммит.

Дополнительно давление оказывает снижение сырьевых товаров — золота, платины и палладия.

Бумаги Полюса среди абсолютных аутсайдеров рынка. Акции следуют за ценами на золото, которые во второй половине дня резко увеличили темпы снижения и ушли ниже $4200.

Акции Газпрома и НОВАТЭКа сегодня с числе аутсайдеров среди голубых фишек. Бумаги компаний чувствительны к смене геополитического сентимента. Также накануне Совет ЕС подтвердил, что импорт российского газа будет прекращен с января 2026 г., но с переходным периодом для действующих контрактов.

Считаем, что опубликованное заявление принципиально не ухудшает, а в основном уточняет принятое ранее решение об отказе от российского трубопроводного газа и СПГ. Вдобавок официальные лица ЕС подчеркивают, что позиция блока не поменяется даже в случае быстрого урегулирования украинского конфликта.

У нас «Нейтральный» взгляд на акции Газпрома, у которого в текущих условиях отрицательный свободный денежный поток с учетом выплат по процентам, и «Позитивный» взгляд на НОВАТЭК, который продолжает развитие своих СПГ-проектов.

Префы Сургутнефтегаза в умеренном минусе. Вчера котировки скорректировались после двух дней уверенного подъема в конце прошлой недели. Акции по-прежнему реагируют на динамику курса рубля, от которого зависит размер будущих дивидендов компании.

Снижение национальной валюты оказывает поддержку префам Сургутнефтегаза. Учитывая наш прогноз курса рубля на конец года в 89 руб. за доллар США, не ожидаем чистой прибыли за 2025 г. Считаем, что дивиденд на привилегированные акции будет равен дивиденду на обыкновенные, то есть 0,95–1 руб. на бумагу.

Акции ИТ-сектора — Группы Позитив, Астры и Софтлайна — развернулись вверх и вышли в лидеры роста. Триггером стали заявления главы Минфина РФ, что ведомство рассматривает возможность сохранения льготы на уплату НДС при покупке отечественного программного обеспечения (ПО).

Ранее бумаги негативно отреагировали на внесенные в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, согласно которым планируется исключить пункт о нулевой ставке по НДС при коммерциализации ПО, внесенного в реестр отечественного софта. Также проект предусматривает повышение ставки льготных страховых взносов для ИТ-отрасли с 7,6% до 15%.

