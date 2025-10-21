Рынок акций резко пошел вниз на утренней сессии

На утренней сессии вторника российский рынок акций устремился вниз на новости CNN о том, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио «пока отложена».

Издание со ссылкой на источники в Белом доме пишет, что пока неясно, состоится ли встреча на этой неделе. Один из собеседников сообщил, что у Лаврова и Рубио «разные ожидания» относительно вероятного окончания конфликта на Украине.

На этой новости Индекс МосБиржи теряет более 2% и опускается ниже 2700 п. Акции СПБ Биржи падают на 5%, Юнипро — на 4%, Газпрома — на 3%.

БКС Мир инвестиций