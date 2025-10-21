Три акции, сломившие нисходящий тренд октябре

В середине октября Индекс МосБиржи резко подскочил почти на 7% за один торговый день — поводом для этого послужила надежда на смягчение внешнеполитического фона в результате новых переговоров президентов РФ и США. После агрессивных покупок в некоторых акциях существенно улучшилась техническая картина. Рассмотрим три бумаги, в которых сформировались среднесрочные сигналы на покупку.

В первой половине года акции производителя цветных металлов находились под давлением на фоне общеотраслевых негативных факторов — высоких процентных ставок, сильного рубля и проблем в секторе недвижимости КНР. Негативную роль сыграла и затянувшаяся пауза с выплатой Норникелем дивидендов.

Тем не менее с середины июля в бумагах компании наметился среднесрочный разворот вверх. А в результате недавнего однодневного скачка на 7,3% состоялся слом двухлетнего нисходящего тренда. Теперь значимой среднесрочной целью и сопротивлением выступает уровень 150 руб. Это максимальное полуторагодовое значение, установленное в феврале текущего года.

Норникель: «Нейтральный» взгляд. Цель на год — 150 руб. / +13%

В середине лета в привилегированных акциях Транснефти образовался годовой дивидендный гэп. Позднее бумаги не сумели избежать распродаж на фоне общего осеннего ухудшения настроений на рынке. Однако эмитент остается прибыльной и устойчивой естественной монополией, финансовые результаты которой не страдают в случае спада цен на нефть.

Осенью акции Транснефти встретили прочную поддержку на подступах к круглому уровню 1200 руб. Позднее они резко отскочили вверх от указанной отметки и превысили 200-дневную скользящую среднюю цену. Теперь вероятна новая попытка закрытия дивидендного разрыва и последующего возврата в район 1500 руб.

Транснефть-ап: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 1800 руб. / +38%

Компания Юнипро остается фундаментально сильным активом с отрицательным чистым долгом, но с вероятностью роста капитальных вложений. Этот кейс осложняется сокращенным объемом раскрытия результатов, внешним управлением и заморозкой выплаты дивидендов. В пользу эмитента выступают относительно высокая рентабельность и ожидаемая индексация тарифов на мощность.

С начала августа по середину октября акции Юнипро просели почти на треть. Но после недавнего сильного отскока возврат к долгосрочному минимуму выглядит маловероятным. Реалистичной среднесрочной целью роста теперь выступает отметка 1,75 руб. Более отдаленный ориентир и сопротивление — район 2 руб.

Юнипро. «Позитивный» взгляд. Цель на год — 2,3 руб. / +50%

