ПрофитОткрыть счет
Читать 1 мин
Н
Николай Филиппов
Российский рынок

Видеотеханализ: после резкого отскока

  1. Где найти
  2. Три бумаги на разборе
  3. Что такое теханализ

Российский рынок акций резко пошел вверх от годовых минимумов на фоне геополитических новостей. Отдельные бумаги уже пробивают многомесячные нисходящие тренды. О чем говорит техническая картина в голубых фишках, разбираемся в видеоматериалах, которые доступны для клиентов БКС Мир инвестиций.

Где найти

Видео с разбором технической ситуации можно найти по тегу #Видеотеханализ, а также на странице Теханализ, кликнув по сообщению с интересующим эмитентом.

На данный момент доступны материалы по акциям Сбербанка, Газпрома, Норникеля.

Три бумаги на разборе

Сбер

Открыть счет
Видео доступно только для клиентов БКС «Мир инвестиций»

Газпром

Открыть счет
Видео доступно только для клиентов БКС «Мир инвестиций»

Норникель

Открыть счет
Видео доступно только для клиентов БКС «Мир инвестиций»

Что такое теханализ

Существуют разные методы оценки стоимости активов. Общий подход предполагает разделение на технический и фундаментальный анализы.

  • Фундаментальный анализ применяется для исследования финансово-экономического состояния отраслей, отдельных компаний и их инвестиционной привлекательности. Проводится глубокое изучение финансово-хозяйственного состояния компаний, перспектив их развития, документов, которые они публикуют о себе.
  • С помощью технического анализа прогнозируется изменение цен в будущем на основе изучения изменений цен в прошлом. В его основе лежит анализ временных рядов цен, чаще всего — графиков с различными таймфреймами.

Подробнее ознакомиться с техническим анализом можно в нашем обучающем курсе. Если он пока кажется сложным, есть более простая версия для новичков.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций

Год без комиссии

Инвестируйте с бонусом — вернем до 1 000 000 ₽

Инвестировать