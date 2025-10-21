Ход торгов. Рынок акций — геополитика сместила фокус на 2700

Главное

• Рынок акций открыл основную сессию вторника резким снижением, но к середине сессии смог сократить просадку.

• Все голубые фишки курсируют в красной зоне. В аутсайдерах чувствительные к геополитике акции Газпрома и НОВАТЭКа. Лучше коллег смотрятся бумаги Татнефти и ЛУКОЙЛа.

• Индекс гособлигаций RGBI продолжает откат после отскока, завершившегося накануне. Бенчмарк ушел ниже 115 п.

• Рубль несет потери: пара CNY/RUB выросла до 11,36 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 81,4.

• Нефть держится в районе $61 за баррель марки Brent.

• Лидеры: Сургутнефтегаз-ап (+0,2%).

• Аутсайдеры: СПБ Биржа (-3,7%), Сегежа (-3,6%), ВК (-3%).

В деталях

К 12:50 МСК Индекс МосБиржи теряет 1,5% и торгуется на отметке 2703 п.

Рынок акций накануне предпринимал попытки пройти сопротивление на 2750 п., но завершил день ниже. Сегодня в фокусе уже поддержка на 2700 п. Резкая смена настроений была спровоцирована геополитическими вводными. Однако в средине сессии удалось нивелировать часть потерь.

С утра появилась информация, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио «пока отложена». При этом один из собеседников CNN сообщил, что у глав внешнеполитических ведомств «разные ожидания» относительно вероятного окончания конфликта на Украине. В МИД РФ поспешили отметить, что дата встречи не была обозначена ранее, поэтому откладывать нечего, а телефонный разговор Лаврова с Рубио был посвящен подготовке встречи на высшем уровне.

Однако участники торгов увидели риски для перспективы предстоящей встречи президентов РФ и США, а значит и улучшения геополитической ситуации в целом. В тоже время любые сообщения о конкретных датах очных контактов официальных представителей двух стран или глав государств могут быстро вернуть уверенность покупателям.

Акции Газпрома и НОВАТЭКа сегодня в аутсайдерах среди голубых фишек. Бумаги компаний чувствительны в смене геополитического сентимента. Также накануне Совет ЕС подтвердил, что импорт российского газа будет прекращен с января 2026 г., но с переходным периодом для действующих контрактов.

Считаем, что опубликованное заявление принципиально не ухудшает, а в основном уточняет принятое ранее решение об отказе от российского трубопроводного газа и СПГ. Вдобавок официальные лица ЕС подчеркивают, что позиция блока не поменяется даже в случае быстрого урегулирования украинского конфликта.

У нас «Нейтральный» взгляд на акции Газпрома, у которого в текущих условиях отрицательный свободный денежный поток с учетом выплат по процентам, и «Позитивный» взгляд на НОВАТЭК, который продолжает развитие своих СПГ-проектов.

Бумаги ЛУКОЙЛа в минусе, но смотрятся сильнее рынка. Поддержку оказывает предстоящее 23 октября заседание совета директоров, по итогам которого будет дана рекомендация по выплате промежуточных дивидендов.

Ждем выплат в 352 руб. на акцию, что соответствует текущей дивдоходности на уровне 5,6%. Расчет дивидендов из показателя свободного денежного потока (FCF), в отличие от распространенного в отрасли норматива выплат от чистой прибыли, создает предпосылки для сохранения одной из самых высоких дивидендных доходностей в секторе.

Префы Сургутнефтегаза в символическом плюсе. Вчера котировки скорректировались после двух дней уверенного подъема в конце прошлой недели. Акции продолжают реагировать на динамику курса рубля, от которого зависит размер будущих дивидендов компании.

Снижение национальной валюты оказывает поддержку префам Сургутнефтегаза. Учитывая наш прогноз курса рубля на конец года в 89 руб. за доллар США, не ожидаем чистой прибыли за 2025 г. Считаем, что дивиденд на привилегированные акции будет равен дивиденду на обыкновенные, то есть 0,95–1 руб. на бумагу.

