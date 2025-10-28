Итоги торгов. Торможение нисходящего движения

Лидеры: СПБ Биржа (+5,5%), ВК (+5%), МТС Банк (+4%), ЛУКОЙЛ (+3,7%).

Аутсайдеры: Мосбиржа (-1,8%), Элемент (-1,7%), Южуралзолото (-1,4%), Софтлайн (-1,2%).

Торги вторника ознаменовались новыми минимумами 2025 г. на утренней сессии, от которых последовало восстановление. Индекс МосБиржи в моменте выходил в район 2430 пунктов. Потери от максимумов октября здесь были уже 12%. Последовавший отскок выглядит пока как технический, но даже до первого уровня коррекции к волне снижения от максимумов октября на уровне 2570 еще есть потенциал. От минимумов бенчмарк прибавил 2,6%, но выше 2500 пока не закрепился.

Объем торгов по IMOEX2 составил 77 млрд руб. При прочих равных к концу вечерней сессии идем на уровне месячного среднего.

Рынок по-прежнему во власти геополитики, которая способна менять сентимент кардинально, приводить к сильным движениям, и с этой стороны никаких позитивных сигналов не поступало. В четверг может состояться встреча лидеров США и КНР.

Подбодрили настроения инвесторов утренние заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. По мнению главы регулятора цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год. Кажется рынок нашел бы и другой повод для отскока после такого снижения, и говорить о явном переломе несколько преждевременно.

Тем не менее, и технически и фундаментально ряд акций выглядит интересно на текущих уровнях.

Среди тяжеловесов акции ЛУКОЙЛа сегодня в лидерах, восстанавливаясь после недельного падения на 18%. Акции попали почти в «идеальный шторм». Введение санкций США в отношении компании, перенос рассмотрения промежуточных дивидендов, а теперь еще и планы продать зарубежные активы сформировали негативный новостной фон. Аналитики БКС открыли инвестидею по бумаге.

Акции Сбера прибавили 2%. Компания отчиталась за III квартал 2025 г. Чистая прибыль превысила наш прогноз на 6% в основном за счет более высоких чистых процентных доходов и меньшей стоимости риска. При этом чистые комиссионные доходы оказались немного ниже наших ожиданий: вместо роста на 1% они снизились год к году на ту же величину — главные комиссионные доходы Сбера (эквайринг и РКО) практически не повышались в годовом выражении.

Акции Южуралзолото среди аутсайдеров. Цены на золото после корреции пока не могут вернуться выше $4000, а представитель Минфина сегодня сообщил, что сделка по продаже контрольного пакета ЮГК может пройти в два этапа с полным окончанием в I полугодии 2026 г. Срок сохранения неопределенности в связи со сменой собственника увеличивается.

В акциях ЦИАН интрига предварительно разрешилась. Совет директоров рекомендовал выплатить 104 руб. на одну акцию за 9 месяцев 2025 г. (спецдивиденды). Текущая дивидендная доходность — около 16,9%. Осталось одобрить акционерам 1 декабря.

Неплохой отскок был сегодня и в ОФЗ. Завтра Минфин разместит выпуски 26249 с погашением в 2032 г. и 26247 с погашением в 2039 г.

Рубль остался на прежнем уровне в паре с юанем. Цены на нефть при этом отступили ближе к $64 за баррель Brent, что не добавляет позитива для нефтегазового сектора.

