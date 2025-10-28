Ход торгов. Какие бумаги в лидерах на отскоке

Главное

• Индекс МосБиржи во вторник отскакивает после распродаж, которые увели его на новые минимумы 2025 г. — к 2458 п. Бенчмарк сегодня предпринимает попытку подняться и закрепиться выше сопротивления 2500 п.

• Почти все представители Индекса МосБиржи переместились в зеленую зону. В лидерах недавние аутсайдеры — акции ЛУКОЙЛа и Норникеля, а также волатильные ВК и ПИК. Слабее коллег смотрятся бумаги Татнефти.

• Индекс гособлигаций RGBI отступил вверх от минимумов с 16 октября и вернулся выше 114 п.

• Рубль нивелировал утреннюю просадку: пара CNY/RUB просела до 11,14 руб., вечный фьючерс на USD/RUB — до 79,6.

• Нефть опустилась ниже $65 за баррель марки Brent.

• Лидеры: СПБ Биржа (+4,8%), ВК (+4,5%), ЛУКОЙЛ (+3,6%).

• Аутсайдеры: ЮГК (-2,2%), Софтлайн (-1,4%), Мосбиржа (-1%).

В деталях

К 16:10 МСК Индекс МосБиржи прибавляет 0,9% и торгуется на отметке 2499 п.

Рынок акций сегодня отскакивает после сильных распродаж, которые увели его накануне на новые минимумы 2025 г. Бенчмарк предпринимает попытку покорить ближайшую цель восстановления — сопротивление на 2500 п.

Сдерживающие факторы все те же: смена позиции США на более жесткую в отношении РФ, что подтверждается санкциями против Роснефти и ЛУКОЙЛа, а также отсутствие инициатив про проведению анонсированного ранее саммита в Будапеште. Кроме того, после повышения прогноза ЦБ по средней ставке на 2026 г. участники торгов теперь ждут более медленного ее снижения в среднесрочной перспективе.

Бумаги ЛУКОЙЛа сегодня в лидерах среди голубых фишек, отскакивая после недельного падения на 18%. Акции попали почти в «идеальный шторм». Введение санкций США в отношении компании, перенос рассмотрения промежуточных дивидендов, а теперь еще и планы продать зарубежные активы сформировали негативный новостной фон.

Открываем торговую идею «Лонг ЛУКОЙЛ» в ожидании доходности 15% за три месяца. Риски считаем, вероятно, преувеличенными из-за недостаточной коммуникации компании с рынком и фундаментально не видим непреодолимых вызовов.

Акции Сбера сегодня в плюсе. Банк отчитался за III квартал 2025 г. — оцениваем результаты как нейтральные. Чистая прибыль превысила наш прогноз на 6% в основном за счет более высоких чистых процентных доходов и меньшей стоимости риска. При этом чистые комиссионные доходы оказались немного ниже наших ожиданий: вместо роста на 1% они снизились год к году на ту же величину — главные комиссионные доходы Сбера (эквайринг и РКО) практически не повышались в годовом выражении.

Бумаги Норникеля во вторник уверенно растет. Акции за неделю потеряли около 11% и теперь устремились вверх. Однако базовые металлы — платина и палладий — продолжают дешеветь. Без поддержки со стороны сырьевого рынка отскок может не получить продолжения.

Бумаги РУСАЛа уверенно растут. Вчера акции рухнули на 5%, а за неделю потеряли около 12%. РУСАЛ — один из главных на российском рынке бенефициаров геополитической оттепели и снижения ставки, а пессимистичные новости прошлой недели оказали сильное давление на бумагу.

Акции ВК, Позитива и ПИК в числе лидеров среди компонентов Индекса МосБиржи. Бумаги чутко реагируют на изменения динамики рынка и сегодня растут опережающими темпами. Все три актива входят в топ волатильных и могут совершать сильные движение в короткий промежуток времени. Стоит соблюдать осторожность.

Бумаги ЦИАН в плюсе. Совет директоров рекомендовал выплатить спецдивиденды в размере 104 руб. на бумагу, что соответствует текущей дивидендной доходности на уровне 16,6%. Гендиректор Дмитрий Григорьев также сообщил, что компания планирует выплатить следующий дивиденд в середине 2026 г. в размере более 50 руб. на акцию.

