Все об ИИС: льготы, возможности и выгода

ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) — особый брокерский счет с налоговыми льготами. В статье расскажем о возможностях и выгодах этого инструмента.
С ИИС инвестор может торговать на особых условиях, а именно:
Чтобы не утратить право на налоговые льготы, нужно продержать купленные активы на ИИС хотя бы 5 лет. При этом вы можете продавать уже купленные инструменты и приобретать новые. Главное — не выводить деньги со счета ранее пятилетнего срока.
Каждый год вы возвращаете до 22%¹ в зависимости от ставки НДФЛ. За пятилетний срок владения ИИС максимальный результат может составить 440 тыс. руб.¹ Этой суммы хватит на крупную покупку. Вычет можно реинвестировать, чтобы усилить финансовый эффект.
На обычном брокерском счете вы платите налог на полученную прибыль. Но на ИИС можно освободить от налогов до 30 млн руб. дохода.
Посмотрим на конкретном примере, сколько вы можете сэкономить на налогах при инвестициях на ИИС.
Вы вложили 1 млн руб. в акции и другие инструменты. Через 5 лет стоимость этого портфеля выросла до 1,5 млн руб. — ваш доход составил 500 тыс. руб. Допустим, ставка вашего НДФЛ равна 13%.
|Счет
|Налог
|Итоговая прибыль
|Обычный брокерский счет (13%)
|65 тыс. руб.
|435 тыс. руб.
|ИИС (0% + 88 тыс. руб. * 5 лет)
|0 руб.
|500 тыс. + 440 тыс. руб.
Итог: за 5 лет вы экономите 65 тыс. руб. на налогах и еще получаете до 440 тыс. руб. просто за пополнение ИИС.
¹ Подробнее о возможности воспользоваться правом на предоставление налоговых вычетов: https://promo.bcs.ru/disclaimer#individual Открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее — ИИС) осуществляет ООО «Компания БКС». С информацией об ООО «Компания БКС» и услугах, декларацией о рисках, с информационными документами о финансовых инструментах и связанных с ними рисках, иной подлежащей раскрытию информацией (включая ссылку на страницу, на которой можно оставить обращение/жалобу) рекомендуем ознакомиться по ссылке: bcs.ru/regulatory Информация в этом материале относится только к ИИС, открытым после 01.01.2024, а также к ИИС, открытым до указанной даты, но используемым в качестве ИИС, открытых после 01.01.2024.