Все об ИИС: льготы, возможности и выгода

  1. Две налоговые льготы сразу
  2. О вычете на взнос для ИИС
  3. О вычете на доход для ИИС
  4. Ваша выгода — в цифрах

ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) — особый брокерский счет с налоговыми льготами. В статье расскажем о возможностях и выгодах этого инструмента.

Две налоговые льготы сразу

С ИИС инвестор может торговать на особых условиях, а именно:

  • Получать регулярный налоговый вычет до 88 тыс. руб.¹ (вычет на взнос) — просто за внесение на счет от 400 тыс. руб.¹ каждый год.
  • Не платить налог на доход (вычет на доход).
  • Пополнять счет без годовых лимитов.
  • Иметь до трех ИИС одновременно (например, под разные цели).

Чтобы не утратить право на налоговые льготы, нужно продержать купленные активы на ИИС хотя бы 5 лет. При этом вы можете продавать уже купленные инструменты и приобретать новые. Главное — не выводить деньги со счета ранее пятилетнего срока.

О вычете на взнос для ИИС

Каждый год вы возвращаете до 22%¹ в зависимости от ставки НДФЛ. За пятилетний срок владения ИИС максимальный результат может составить 440 тыс. руб.¹ Этой суммы хватит на крупную покупку. Вычет можно реинвестировать, чтобы усилить финансовый эффект.

О вычете на доход для ИИС

На обычном брокерском счете вы платите налог на полученную прибыль. Но на ИИС можно освободить от налогов до 30 млн руб. дохода.

  • Вычет распространяется на доход от продажи облигаций, ценных бумаг, фьючерсов и опционов, полученный за время действия счета.
  • Он не включает дивиденды, доход от продажи валюты и драгоценных металлов — эти доходы нужно декларировать самостоятельно.

Ваша выгода — в цифрах

Посмотрим на конкретном примере, сколько вы можете сэкономить на налогах при инвестициях на ИИС.

Вы вложили 1 млн руб. в акции и другие инструменты. Через 5 лет стоимость этого портфеля выросла до 1,5 млн руб. — ваш доход составил 500 тыс. руб. Допустим, ставка вашего НДФЛ равна 13%.

СчетНалогИтоговая прибыль
Обычный брокерский счет (13%)65 тыс. руб.435 тыс. руб.
ИИС (0% + 88 тыс. руб. * 5 лет)0 руб.500 тыс. + 440 тыс. руб.

Итог: за 5 лет вы экономите 65 тыс. руб. на налогах и еще получаете до 440 тыс. руб. просто за пополнение ИИС.

Попробуйте инвестировать на ИИС прямо сейчас. Можно начать с любой комфортной для вас суммы.

¹ Подробнее о возможности воспользоваться правом на предоставление налоговых вычетов: https://promo.bcs.ru/disclaimer#individual Открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее — ИИС) осуществляет ООО «Компания БКС». С информацией об ООО «Компания БКС» и услугах, декларацией о рисках, с информационными документами о финансовых инструментах и связанных с ними рисках, иной подлежащей раскрытию информацией (включая ссылку на страницу, на которой можно оставить обращение/жалобу) рекомендуем ознакомиться по ссылке: bcs.ru/regulatory Информация в этом материале относится только к ИИС, открытым после 01.01.2024, а также к ИИС, открытым до указанной даты, но используемым в качестве ИИС, открытых после 01.01.2024.

