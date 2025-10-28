Все об ИИС: льготы, возможности и выгода

ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) — особый брокерский счет с налоговыми льготами. В статье расскажем о возможностях и выгодах этого инструмента.

Две налоговые льготы сразу

С ИИС инвестор может торговать на особых условиях, а именно:

Получать регулярный налоговый вычет до 88 тыс. руб.¹ (вычет на взнос) — просто за внесение на счет от 400 тыс. руб.¹ каждый год.

Не платить налог на доход (вычет на доход).

Пополнять счет без годовых лимитов.

Иметь до трех ИИС одновременно (например, под разные цели).

Чтобы не утратить право на налоговые льготы, нужно продержать купленные активы на ИИС хотя бы 5 лет. При этом вы можете продавать уже купленные инструменты и приобретать новые. Главное — не выводить деньги со счета ранее пятилетнего срока.

О вычете на взнос для ИИС

Каждый год вы возвращаете до 22%¹ в зависимости от ставки НДФЛ. За пятилетний срок владения ИИС максимальный результат может составить 440 тыс. руб.¹ Этой суммы хватит на крупную покупку. Вычет можно реинвестировать, чтобы усилить финансовый эффект.

О вычете на доход для ИИС

На обычном брокерском счете вы платите налог на полученную прибыль. Но на ИИС можно освободить от налогов до 30 млн руб. дохода.

Вычет распространяется на доход от продажи облигаций, ценных бумаг, фьючерсов и опционов, полученный за время действия счета.

Он не включает дивиденды, доход от продажи валюты и драгоценных металлов — эти доходы нужно декларировать самостоятельно.

Ваша выгода — в цифрах

Посмотрим на конкретном примере, сколько вы можете сэкономить на налогах при инвестициях на ИИС.

Вы вложили 1 млн руб. в акции и другие инструменты. Через 5 лет стоимость этого портфеля выросла до 1,5 млн руб. — ваш доход составил 500 тыс. руб. Допустим, ставка вашего НДФЛ равна 13%.

Счет Налог Итоговая прибыль Обычный брокерский счет (13%) 65 тыс. руб. 435 тыс. руб. ИИС (0% + 88 тыс. руб. * 5 лет) 0 руб. 500 тыс. + 440 тыс. руб.

Итог: за 5 лет вы экономите 65 тыс. руб. на налогах и еще получаете до 440 тыс. руб. просто за пополнение ИИС.

Попробуйте инвестировать на ИИС прямо сейчас. Можно начать с любой комфортной для вас суммы.

